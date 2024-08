video suggerito

Morso da un ragno violino in Salento, Giuseppe Russo muore in ospedale: aveva 23 anni Giuseppe Russo, 23 anni, era stato morso alla gamba destra giorni fa a Collepasso, nella provincia di Lecce, mentre lavorava in campagna. Pensava si trattasse di un morso di zanzara.

A cura di Susanna Picone

Un giovane di ventitré anni è morto in Puglia a causa delle complicazioni dovute al morso di un ragno violino. Si chiamava Giuseppe Russo: il ragazzo era ricoverato nel reparto di rianimazione del Policlinico di Bari.

Secondo quanto ricostruito, era stato morso alla gamba destra lo scorso 13 luglio a Collepasso, nella provincia di Lecce, mentre faceva pulizie in una campagna per conto della ditta per cui lavorava. Inizialmente Russo pensava si trattasse della puntura di una zanzara ma poi si è accorto che il pomfo diventava sempre più grande e il ragazzo ha cominciato ad accusare forti dolori.

Sulla gamba si è formato un ascesso che ha mandato in necrosi l’arto. Inizialmente il giovane era stato ricoverato a Tricase, poi il trasferimento a Lecce. La situazione però è peggiorata rapidamente e i medici hanno tentato anche il trasferimento al Policlinico di Bari dove, all’alba di oggi, è morto per shock settico e insufficienza multiorgano. Sull'ipotesi del decesso sono in corso gli accertamenti clinici e investigativi.

Il ragno violino è un ragno abbastanza piccolo (7-7,5 mm), con le zampe lunghe, e con una particolare macchia sulla parte anteriore del corpo, che secondo alcuni dovrebbe ricordare un violino. Nella gran parte dei casi il suo morso – come aveva spiegato in una intervista a Fanpage.it il direttore del Centro antiveleni e tossicologia Maugeri e past president di SITOX – crea una reazione temporanea, come qualsiasi puntura di insetto.

“Ci sono notizie che tolgono il respiro ed è difficile trovare le parole giuste per esprimere vicinanza e cordoglio ad una famiglia che improvvisamente e troppo presto perde un figlio. Tutta la nostra comunità si stringe commossa al dolore che ha colpito Antonio e Rosaria per la perdita del caro Giuseppe. Un angelo di soli 23 anni che da oggi veglierà su di voi. Le più sentite condoglianze da parte mia e da parte di tutta la nostra comunità ai familiari e ai parenti”, il messaggio affidato a Facebook della sindaca di Collepasso Laura Manta.

I funerali del ventitreenne, come si legge nel manifesto funebre, si svolgeranno domenica pomeriggio nella Chiesa Cristo Re.