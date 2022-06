Montesilvano, colta da crisi epilettica 16enne rischia di annegare: il bagnino la salva È stato il tempestivo intervento di un bagnino a salvare la vita a una ragazza di 16 anni che ha rischiato di annegare dopo essere stata colta da una crisi epilettica mentre faceva il bagno.

A cura di Chiara Ammendola

Era a pochi metri dalla riva quando è stata colta da una crisi epilettica, la ragazza di 16 anni portata in salvo da un bagnino. Federico Caprarese, questo il nome del giovane che fa parte della “Lifeguard”, si è tuffato immediatamente nelle acque di Montesilvano, in provincia di Chieti, per soccorrere la ragazza in difficoltà, riuscendo a portarla a riva e salvandole così la vita.

È accaduto ieri mattina intorno alle 10.30 quando il bagnino si è accorto della presenza in acqua di una ragazza che, mentre nuotava a pochi metri dalla riva, ha iniziato ad agitarsi fino a finire completamente sott'acqua. In pochi minuti il giovane si è tuffato in acqua e ha raggiunto la ragazza, grazie anche all'aiuto di un altro assistente bagnante. Una volta portata a riva la 16enne è stata posizionata su un lettino e aiutata a tirar fuori l'acqua bevuta poco prima.

Intanto sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che hanno soccorso la 16enne che è stata poi trasportata in ospedale grazie a un elisoccorso. Come confermato anche dalla madre, la ragazza sarebbe stata colta da una crisi epilettica, disturbo di cui soffre da tempo. Il presidente di Lifeguard, Cristian Di Santo, evidenzia che "in questi casi, se l'intervento è immediato, ci sono alte possibilità di riuscita. Complimenti a Federico e un grazie a tutti coloro che hanno collaborato".

A rendere noto l'episodio è stata la pagina Facebook La Compagnia del Mare Lifeguard che ha raccontato l'accaduto attraverso un post allegando anche la foto del bagnino diventato eroe per un giorno, tra i ringraziamenti della famiglia della 16enne e quelli dei bagnanti presenti.