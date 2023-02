Monitoraggio Covid Iss, Rt sale a 0,73 ma resta sotto soglia epidemica: due regioni a rischio alto Indice Rt in aumento e due regioni a rischio alto. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale dell’Iss sull’andamento Covid in Italia. In calo invece i ricoveri negli ospedali e nelle terapie intensive.

A cura di Chiara Ammendola

Indice Rt in aumento rispetto alla scorsa settimana, mentre diminuiscono ulteriormente i ricoveri dei pazienti Covid in ospedale, sia nei reparti ordinari che in quelli di terapia intensiva. Due le regioni classificate a rischio alto, mentre sono sette quelle a rischio medio. È in calo infine anche l'incidenza settimanale dei nuovi contagi da Covid che si attesta a 52 casi ogni 100.000 abitanti. È quanto emerge dai dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia Iss-ministero della Salute sul Covid-19.

Nello specifico, nel periodo 25-31 gennaio 2023, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,73 (il range di riferimento è 0,64-0,91). Un dato che segna un aumento rispetto alla settimana precedente ma che lascia l'indice Rt sotto la soglia epidemica anche nel range superiore. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in lieve aumento ma rimane sotto la soglia epidemica. In calo l'incidenza settimanale a livello nazionale: 52 ogni 100mila abitanti (03-09 febbraio) rispetto 58 ogni 100mila abitanti (27 gennaio-2 febbraio).

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, il tasso di occupazione in terapia intensiva è in lieve calo al 1,6 per cento (con dati che fanno riferimento al 9 febbraio) rispetto all'1,8 per cento della scorsa settimana. Nello stesso periodo il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 5,4 per cento rispetto al 5,8 per cento dei dati fino al 2 febbraio.

Due le regioni che sono classificate a rischio alto ai sensi del dm del 30 aprile 2020, per molteplici allerte di resilienza. Sette sono a rischio moderato e dodici classificate a rischio basso. Dieci Regioni/Province autonome riportano almeno una allerta di resilienza mentre sei ne riportano molteplici.