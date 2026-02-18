Attualità
video suggerito
video suggerito

Molesta un ragazzino in strada a Perugia: il minore aveva anche tentato il gesto antiviolenza per salvarsi

A Perugia un minorenne è stato molestato in strada da un 45enne. Ha chiesto aiuto col “Signal for help” e poi è fuggito. Il giovane ha denunciato tutto ai Carabinieri.
0€ per 14 giorni: prova gratis l'abbonamento a Fanpage.it.
A cura di Maria Neve Iervolino
13 CONDIVISIONI
Il Signal for Help (immagine di repertorio)
Il Signal for Help (immagine di repertorio)

Ha molestato ripetutamente un minorenne in strada a Perugia. Il ragazzino, non sapendo come difendersi ha pensato di fare il gesto antiviolenza, conosciuto a livello internazionale come "Signal for help" usato per indicare che è in corso un tentativo di abuso senza farsi notare dall'aggressore.

I fatto risalgono a una serata di fine gennaio, quando il ragazzino era stato avvicinato da un uomo sconosciuto che lo aveva seguito e molestato sessualmente per un lungo tratto di strada. Come mostrano le riprese delle telecamere di video sorveglianza, il giovanissimo ha provato a più riprese ad allontanarsi, ma senza successo.

Tra i tentativi fatti c'è stato anche quello del gesto internazionale antiviolenza rivolto ai passanti per chiedere aiuto, anche questo però si è rivelato inutile davanti all'insistenza del 45enne. Alla fine il ragazzino è riuscito ad allontanarsi dal molestatore, trovando rifugio all'interno di un esercizio commerciale della zona dove aveva ricevuto assistenza dal personale.

Leggi anche
Studente 15enne disabile dimentica l’abbonamento al bus e lo dice all’autista: fatto scendere e lasciato a terra

Il giovane ha poi fatto denuncia ai Carabinieri di Perugia ripercorrendo i fatti di quella sera, i tentativi di liberarsi dell'uomo, e anche la fuga finale. Alla fine, i militari sono riusciti a risalire all'identità del molestatore grazie ai filmati delle telecamere presenti in zona, alle testimonianze dei cittadini. Alla fine il riconoscimento fotografico del sospettato da parte della vittima ha permesso di procedere con l'arresto.

Il 45enne è stato quindi arrestato per le molestie sessuali rivolte al minore in strada.

Attualità
13 CONDIVISIONI
Immagine
referendum
giustizia
Dopo l'attacco di Nordio, Mattarella difende il Csm: "Le altre istituzioni lo rispettino"
Referendum giustizia, Ferrari (Cgil): "Riforma favorirà criminali e corrotti, Nordio vuole giudici deboli"
Da oggi il referendum sulla giustizia è un voto su Giorgia Meloni
Francesco Cancellato
Quanti italiani voteranno a favore e quanti contro la riforma Nordio
Magi (Cassazione): "La riforma del CSM è un rimedio peggiore del male"
Non furono Mussolini e il fascismo a unificare le carriere dei magistrati: è una paradossale bufala storica
Roberta Covelli
Antonio Di Pietro: "Non è la riforma che voleva Berlusconi, vi spiego perché voto sì"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views