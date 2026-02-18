Molesta un ragazzino in strada a Perugia: il minore aveva anche tentato il gesto antiviolenza per salvarsi

A Perugia un minorenne è stato molestato in strada da un 45enne. Ha chiesto aiuto col “Signal for help” e poi è fuggito. Il giovane ha denunciato tutto ai Carabinieri.

Il Signal for Help (immagine di repertorio)

Ha molestato ripetutamente un minorenne in strada a Perugia. Il ragazzino, non sapendo come difendersi ha pensato di fare il gesto antiviolenza, conosciuto a livello internazionale come "Signal for help" usato per indicare che è in corso un tentativo di abuso senza farsi notare dall'aggressore.

I fatto risalgono a una serata di fine gennaio, quando il ragazzino era stato avvicinato da un uomo sconosciuto che lo aveva seguito e molestato sessualmente per un lungo tratto di strada. Come mostrano le riprese delle telecamere di video sorveglianza, il giovanissimo ha provato a più riprese ad allontanarsi, ma senza successo.

Tra i tentativi fatti c'è stato anche quello del gesto internazionale antiviolenza rivolto ai passanti per chiedere aiuto, anche questo però si è rivelato inutile davanti all'insistenza del 45enne. Alla fine il ragazzino è riuscito ad allontanarsi dal molestatore, trovando rifugio all'interno di un esercizio commerciale della zona dove aveva ricevuto assistenza dal personale.

Il giovane ha poi fatto denuncia ai Carabinieri di Perugia ripercorrendo i fatti di quella sera, i tentativi di liberarsi dell'uomo, e anche la fuga finale. Alla fine, i militari sono riusciti a risalire all'identità del molestatore grazie ai filmati delle telecamere presenti in zona, alle testimonianze dei cittadini. Alla fine il riconoscimento fotografico del sospettato da parte della vittima ha permesso di procedere con l'arresto.

Il 45enne è stato quindi arrestato per le molestie sessuali rivolte al minore in strada.