Modena, va dalla madre ma la trova morta strangolata in casa a Spezzano: si cerca l'altro figlio In quella casa di Spezzano di Fiorano, dove è stata trovata morta strangolata a letto, l'80enne Loretta Levrini conviveva da lunghissimo tempo col figlio che era disoccupato e che si occupava di lei a tempo pieno.

A cura di Antonio Palma

La figlia era andata a trovarla a casa sua a Spezzano, come faceva sempre nel weekend, ma domenica purtroppo davanti ai suoi occhi si è presentata una scena drammatica che mai avrebbe voluto vedere: la donna era morta dopo essere strangolata nella sua abitazione in provincia di Modena. Così ieri una pensionata di 80 anni, Loretta Levrini, è stata trovata morta in casa a Spezzano di Fiorano, vittima di un omicidio.

L'allarme è scattato nel pomeriggio di domenica 22 settembre, intorno alle 17, quando la figlia della donna ha aperto la porta di casa e si è ritrovata davanti al cadavere dell’anziana signora. Immediata la richiesta di soccorso ma per la donna non c’era più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Vista la dinamica del ritrovamento e gli evidenti segni sul collo, sono state allertate anche le forze dell’ordine. Nell’appartamento al secondo piano di una palazzina di piazza delle Rose sono intervenuti così i carabinieri con i reparti della scientifica e il medico legale. Dai primi accertamenti medico legali, è emerso quindi l’ipotesi dell’omicidio per strangolamento.

Gli inquirenti cercano ora l’altro figlio della donna, un cinquantenne che vive nella stessa casa dell’anziana ma che era assente al momento del ritrovamento del cadavere e risulta irreperibile. Gli inquirenti lo cercano per interrogarlo e capire che ruolo abbia nella drammatica vicenda familiare.

Intanto sulla salma dell’anziana donna è stata disposta l’autopsia che dovrà chiarire con certezza l'esatta causa del decesso della donna e a quanto risale la sua morte. Loretta Levrini è stata trovata strangolata nel suo letto dove la scientifica ha effettuato i rilievi del caso.

In quella casa la donna conviveva da lunghissimo tempo col figlio che era disoccupato e che si occupava di lei a tempo pieno. Secondo i vicini, la signora si era aggravata per gli acciacchi dell’età negli ultimi anni e usciva poco ma madre e figlio vengono descritti come sereni e affiatati.