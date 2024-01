Modena, morta Giulia Maroni durante un’escursione: campionessa di rally, aveva partecipato alla Dakar L’incidente domenica 28 gennaio sull’Appennino modenese. La 37enne è morta scivolando in un canalone, mentre si trovava col suo cane e il suo compagno. Giulia Maroni nel 2021 aveva vinto il titolo italiano di Cross Country Rally e nel 2022 aveva partecipato alla Dakar. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia sull’Appennino modenese nel pomeriggio di ieri, 28 gennaio: una donna di 37 anni è morta sul sentiero 433 che da Monte Libro Aperto porta al rifugio Taburri dopo essere precipitata in un canalone per circa 50 metri, sbattendo contro le rocce.

La vittima è Giulia Maroni, originaria di Faenza ma residente a Castel Guelfo, oltre ad essere escursionista era appassionata sportiva e rallysta, conosciutissima nel mondo dell'off road anche e soprattutto per aver partecipato alla Dakar, il celebre rally di automobilismo.

Ieri era in insieme ala suo cagnolino e al suo compagno per un’escursione, quando nella zona Pizzo dei Sassi Bianchi, sul monte Libro Aperto Bianchi, forse a causa di una lastra ghiacciata, ha perso l'equilibrio ed è scivolata precipitando in un canalone per circa 50 metri sbattendo contro le rocce.

L'uomo che si trovava con lei ha immediatamente attivato i soccorsi e sul posto è giunto EliPavullo, che ha prima fatto atterrare l’equipe tecnica e sanitaria della stazione monte Cimone poi in un secondo momento ha portato sul posto altri tecnici del Soccorso Alpino, in aiuto a quelli già presenti.

La 37enne è stata quindi recuperata dai tecnici presenti ed EliPavullo è ha caricato a bordo con il verricello l'equipe sanitaria. La donna è stata quindi trasportarla d'urgenza all'ospedale Maggiore di Bologna. Le ferite si sono però rivelate troppo gravi e in serata è deceduta

"Abbiamo visto da subito che la ragazza era molto grave purtroppo. È stata una tragica fatalità, la ragazza ha appoggiato male un piede ed è scivolata", ha raccontato il capostazione del soccorso alpino Nicolas Barattini.

Giulia Maroni nel 2021 aveva vinto il titolo italiano di Cross Country Rally e nel 2022 aveva partecipato alla Dakar a bordo di una Nissan Terrano 1, come copilota e navigatore a fianco di Luciano Carcheri della squadra Corse Angelo Caffi.