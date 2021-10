Modena, agricoltore muore schiacciato dal trattore: l’incidente mentre lavorava nei campi Un imprenditore agricolo è morto questa mattina nella Bassa Modenese, schiacciato da un trattore mentre era al lavoro nelle campagne di Disvetro di Cavezzo. L’uomo, 49 anni, cinese, è stato trovato in fin di vita dai soccorritori giunti sul posto insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Sarebbe stato travolto dal mezzo dopo essere caduto.

A cura di Chiara Ammendola

Drammatico incidente questa mattina nella Bassa Modenese, dove un uomo è morto dopo essere rimasto schiacciato dal suo trattore. L'incidente agricolo è avvenuto nelle campagne del piccolo comune di Disvetro di Cavezzo dove l'uomo stava lavorando. La vittima, la cui identità non è stata ancora resa nota, è un imprenditore di 49 anni.

Stando a quanto ricostruito finora l'incidente è avvenuto intorno alle 9 di questa mattina: sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e la medicina del lavoro, oltre ai sanitari del 118. Per l'uomo, un imprenditore agricolo di 49 di nazionalità cinese, non c'è stato nulla da fare. Intanto i militari hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica di quanto successo: il 49enne sarebbe stato colpito e schiacciato dal giunto cardanico di un trattore dopo essere caduto dal mezzo in movimento.

Gli ultimi incidenti sul lavoro sono stati registrati nei giorni scorsi quando tre persone hanno perso la vita, tra i quali due agricoltori che sono rimasti schiacciati dal trattore che stavano guidando in Piemonte e in Abruzzo. Un operaio edile è caduto invece da dieci metri di altezza mentre riparava un tetto. Una delle vittime stava lavorando in un noccioleto ed era impegnato in delle operazioni a bordo del proprio trattore quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato, schiacciandolo. Inutili i soccorsi prestatigli dal personale dell’Emergenza 118, che ha fatto arrivare sul posto un'eliambulanza, e dai Vigili del Fuoco giunti dal vicino distaccamento di Alba insieme ai Carabinieri della Stazione albese. Sulla dinamica del sinistro stanno ora indagando gli ispettori dello Spresal, il servizio prevenzione infortuni dell’Asl Cn2, insieme ai militari dell'Arma