Modena, 12enne vuole buttarsi dal finestra della sua aula, bidella a scuola le salva la vita Evitata tragedia in una scuola media del Modenese: una 12enne era salita sulla finestra alta 5 metri, in quel momento in classe la prof era assente; c’era solo la bidella…

A cura di Biagio Chiariello

Un'alunna 12enne di una scuola media della provincia di Modena ha tentato di togliersi la vita lanciandosi dalla finestra della sua classe al primo piano dell’istituto durante l’orario scolastico. A salvarla è stata una bidella mentre si trovava già sul davanzale. A riportare l'episodio, avvenuto ieri mattina 19 maggio in una scuola in un comune della provincia, è la Gazzetta di Modena.

Stando alle ricostruzioni fornite da una componente del personale scolastico, in quel momento in classe non era presente l’insegnante poiché si trovava impegnata in un colloquio nell’ufficio della presidenza. Per non lasciare gli alunni senza controllo, la sorveglianza era stata affidata proprio alla bidella; pochi minuti prima del ritorno della professoressa, la 12enne si è arrampicata sulla finestra dell’aula. È stato un attimo: l'operatrice scolastica non appena intuito cosa stava accadendo si è precipitata verso di lei ed è riuscita ad afferrarla. Davanti a lei un vuoto di circa cinque metri. Una scena sotto gli occhi stupefatti dei ragazzi in classe. Dopo averla fatta tornare al suo posto, sono stati avvisati la preside e gli altri docenti, che poi hanno chiamato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato anche un sopralluogo nella classe della 12enne e parlato con il personale scolastico, per far luce sulla dinamica. Per motivi precauzionali è intervenuta anche l’ambulanza del 118, anche se nessuno è rimasto ferito. Ora restano da capire e motivazioni che hanno spinto la ragazzina a tentare un’azione simile. Secondo quanto si legge sul quotidiano locale online, già in passato avrebbe manifestato diverse problematiche.