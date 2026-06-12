Mobilità del personale Ata 2026/2027, pubblicati i trasferimenti: i bollettini degli uffici scolastici

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noto i trasferimenti del personale Ata per il prossimo anno. Sono stati pubblicati gli elenchi che interessano il personale che ha presentato istanza di mobilità per il 2026/2027: i bollettini.

Pubblicati gli esiti della mobilità del personale Ata per l'anno scolastico 2026-2027. Rispettando la tempistica definita dall’apposita Ordinanza ministeriale, infatti, dopo gli elenchi con i passaggi e i trasferimenti dei docenti e del personale educativo, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso noto nelle scorse ore anche i trasferimenti dei collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici per il prossimo anno.

La lista pubblicità oggi, venerdì 12 giugno 2026, riguarda sia i trasferimenti provinciali, sia quelli interprovinciali che i passaggi di profilo. Per il personale Ata che ha presentato istanza di mobilità stanno arrivando in queste ore le notifiche personali dell’esito della domanda sia tramite e-mail sia attraverso l’app IO con la comunicazione dell’accoglimento e della relativa destinazione per l'anno scolastico 2026-2027 o al contrario del rigetto.

L’email di notifica è quella con la quale ci si è registrati al sito di Istanze On-line sul quale è comunque possibile consultate il risultato previo accesso con le proprie credenziali. L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento sono pubblicati inoltre sui rispettivi siti istituzionali dei vari Uffici scolastici territoriali di destinazione, con l’indicazione della sede assegnata, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze riconosciute.

A seguito della pubblicazione dei movimenti, la federazione Uil Scuola ha diffuso il prospetto dei posti rimasti vacanti. Secondo le elaborazioni del sindacato, restano 34.969 posti vacanti a livello nazionale. Le maggiori disponibilità si registrano tra i collaboratori scolastici (21.391 posti) e gli assistenti amministrativi (8.374 posti), seguiti dagli assistenti tecnici (3.597 posti) e dai funzionari ed elevate qualificazioni – EQ (971 posti).

L’elenco dei movimenti del personale ATA 2026-2027 sono pubblicati sul sito del Ministro dell’istruzione e negli albi online degli Uffici scolastici territoriali di destinazione, con l’indicazione della sede assegnata. Come ricorda Flc Cgil, i bollettini con gli esiti complessivi delle operazioni di mobilità del personale Ata 2026/2027 potranno comunque subire successive rettifiche nei casi previsti dal Contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità. Ecco, di seguito, dove vedere, diviso per regione: