Mistero a Firenze: muore nello schianto violentissimo, nell’auto trovati 10mila euro in contanti La tragedia è avvenuta sabato, poco prima dell’uscita di Ginestra Fiorentina. Nell’auto del 33enne di origini marocchine è stata trovata un’importante somma in contanti.

Aveva 33 anni ed era originario del Marocco l'uomo morto sabato sera nel tragico incidente in Fi-Pi-Li (Firenze-Pisa-Livorno). All'interno della sua Lancia Y, ribaltatasi più volte dopo l'incidente tanto da sbalzare il corpo dell'uomo fuori dall'abitacolo per oltre 100 metri, sarebbe stata trovata un'ingente somma di denaro in contante. Almeno 10mila euro, scrive La Nazione. Sui fatti stanno ora indagando gli agenti della Polizia stradale, che hanno curato anche i rilievi del sinistro e al momento il riserbo è massimo. Secondo quanto riporta La Nazione la vittima si chiamava Ettajani Abdelmoutalib residente a Casciana Terme.

I fatti sono avvenuti nella giornata di sabato 5 febbraio intorno alle 19, quando l'uomo ha perso il controllo della vettura, poco prima dell’uscita di Ginestra Fiorentina, nel territorio di Lastra a Signa: è sbandato dalla corsia di sorpasso verso quella di marcia e quindi contro il muro che, in quel tratto, sorregge la scarpata a lato della Fi-Pi-Li. Un impatto devastante che ha fatto ribaltare l’auto più volte a forte velocità e il corpo del conducente è stato sbalzato all’esterno dell’abitacolo: un volo di oltre 100 metri che non ha dato scampo al 33enne. L'uomo è morto praticamente sul colpo, tanto che è stato impossibile, per medico e volontari della Pubblica assistenza di Signa, intervenuti insieme all’Humanitas di Firenze, anche solo iniziare le manovre di rianimazione.

Durante le varie fasi dei soccorsi non sono stati trovati documenti addosso all'uomo e solo ieri sono stati dati indizi più precisi. Incluso il particolare legato al ritrovamento del denaro. La polizia stradale, che sta curando i rilievi del sinistro, non ha specificato la cifra esatto ma dovrebbero essere circa 10mila euro, la cui origine è ignota. Da chiarire anche la dinamica dell'incidente, forse l'elevata velocità.