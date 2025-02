Mirel morto nell’incidente ad Abano mentre era in auto con gli amici: era arrivato in Italia 3 settimane fa

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

A sinistra, l'auto su cui viaggiavano i sei giovani; a destra, il 21enne Mirel Mustea

Si chiamava Mirel Mustea e aveva 21 anni il ragazzo morto nell'incidente avvenuto intorno alle 6 della mattina di ieri, domenica 16 febbraio, sulla Padova-Abano Terme. Il 21enne era a bordo di una Mercedes insieme ad altri cinque ragazzi e, forse per l'alta velocità, in prossimità di una curva l'auto è uscita fuori strada e si è ribaltata finendo in un canale di scolo.

Nell'impatto Mustea è stato sbalzato fuori dal vicolo rimanendo incastrato tra un albero e il corso d'acqua ed è morto sul colpo, mentre gli altri cinque ragazzi sono rimasti solo leggermente feriti e portati in ospedale a Padova.

Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco di Padova e i soccorritori del 118. La polizia stradale ha sequestrato l'auto e il conducente, un giovane moldavo di 25 anni, è stato sottoposto a esami per accertare le sue condizioni psicofisiche.

Chi era il 21enne Mirel Mustea

Stando quanto riportato dai quotidiani locali, il 21enne deceduto nello schianto, di origini romene, era arrivato in Italia soltanto tre settimane fa. Abitava a San Giorgio in Bosco, nella frazione di Lobia, in via Gramsci ed era ospite di alcuni connazionali.

Mirel Mustea, 21 anni.

"Ha chiesto di essere ospitato finché non riusciva a trovare lavoro. Voleva fare il montatore di cartongessi, aveva fatto alcuni colloqui di lavoro, ma al momento non aveva ancora trovato una occupazione. Aveva molta voglia di darsi da fare. Era un ragazzo sempresorridente, molto positivo", ha raccontato un amico a Il Gazzettino.

"In Romania Mirel – continua – ci sono mamma, papà e due sorelle e anche due nipotine, Mirel era già zio". I familiari ora stanno aspettando il nulla osta della magistratura per poi organizzare il rimpatrio della salma.

In poco tempo il ragazzo era riuscito a farsi un gruppo di amici e proprio con alcuni di loro aveva trascorso la nottata di sabato notte nella discoteca Utopia society in via dei Colli a Padova. E sono proprio le immagini della serata passata quelle rimaste nella sua ultima storia pubblicata su Instagram poche ore prima dell'incidente in cui ha perso la vita.