“Mio figlio si droga”, e la mamma fa arrestare la spacciatrice L’operazione dei carabinieri della stazione di Foligno che hanno arrestato una donna di 32 anni e sequestrato 400 dosi di cocaina. La segnalazione di una madre sul proprio figlio assuntore di stupefacenti ha fatto scattare l’intervento.

A cura di Susanna Picone

Si accorge che il figlio compra e assume sostanze stupefacenti e, evidentemente esasperata dalla situazione, decide di denunciare tutto ai carabinieri, permettendo così ai militari di intervenire e arrestare, come poi è accaduto, la persona presso cui il figlio acquistava illegalmente la droga.

La storia di questa donna che, denunciando la situazione di suo figlio ha fatto scattare una operazione dei carabinieri, arriva da Foligno, comune nella provincia di Perugia. I carabinieri hanno arrestato una donna di origine straniera di 32 anni e sequestrato 400 dosi di cocaina.

I militari di Foligno hanno potuto accertare, nel corso delle indagini, la provenienza della droga e il possibile luogo di spaccio. Quindi la procura della Repubblica di Spoleto ha emesso un decreto di perquisizione che i carabinieri hanno eseguito presso un'abitazione della periferia di Foligno.

Durante l'operazione i militari – è quanto riferisce l'Arma in un comunicato – hanno rinvenuto le 400 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per essere immesse in circolazione, per un peso complessivo di circa 216 grammi di sostanza stupefacente.

Rinvenuto presso casa della donna arrestata anche denaro contante per un importo di 5.500 euro, ritenuto probabile provento dell'attività illecita della vendita di stupefacenti. Per la donna proprietaria dell'abitazione è scattato così l'arresto per detenzione e traffico di stupefacenti.

Al termine delle operazioni degli uomini dell'Arma, la donna è stata posta agli arresti domiciliari.