Milazzo, geometra di 42 anni cade dal tetto di un capannone e muore: presto sarebbe diventato padre Nino Cilona, geometra di Barcellona Pozzo di Gotto di 42 anni, è morto al Policlinico di Messina a causa delle gravi ferite riportare in un incidente sul lavoro avvenuto nel centro mercantile di Milazzo.

Nino Cilona, geometra di Barcellona Pozzo di Gotto di 42 anni, è morto al Policlinico di Messina a causa delle gravi ferite riportare in un incidente sul lavoro avvenuto nel centro mercantile di Milazzo. L'uomo è caduto dal tetto di un capannone recentemente dato in affitto ad un imprenditore della grande distribuzione.

Il geometra, che tra alcuni mesi sarebbe diventato padre, era stato chiamato per accertare le cause di una infiltrazione d'acqua nell'edificio quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato facendo un volo di circa 8 metri. Cilona, come spiega la Gazzetta del Sud, si era recato nel centro mercantile per effettuare una perizia tecnica sull'edificio e stimare i danni.

L’uomo, contattato mentre si trovava con amici nella sua Barcellona, in un primo momento avrebbe chiesto – sempre secondo quanto emerso – di rinviare quella verifica di qualche giorno. Poi però, proprio per la sua disponibilità, avrebbe acconsentito a farlo sabato stesso. È così arrivato al Centro Mercantile e sarebbe subito salito sul tetto. Poi, improvvisamente, per cause da accertare, la perdita dell’equilibrio e il volo da un’altezza di circa 8 metri. Era da poco passato mezzogiorno.

Nino lascia la sua compagnia di vita, Giusy B., che lo avrebbe reso padre, per la prima volta, tra alcuni mesi. Sull’incidente l’autorità giudiziaria ha aperto un’inchiesta e ovviamente disposto il sequestro del capannone e dell’area adiacente. Il sostituto procuratore Luca Gorgone ha disposto l’autopsia che sarà eseguita mercoledì. Subito dopo il corpo sarà restituito alla famiglia per i funerali. Anche i congiunti intendono avere chiarezza su quanto accaduto sabato mattina e hanno dato incarico all’avvocato Antonino Aloisio di Barcellona di presentare un esposto che sarà depositato già oggi alla Procura di Barcellona.