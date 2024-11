Michele muore in moto a 32 anni: un anziano gli ha tagliato la strada con la bici a Treviso

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Ancora sangue sulle strade della Marca. Michele Brugnaro, 32 anni, è la vittima del tragico incidente stradale avvenuto il 2 novembre a Resana, in provincia di Treviso. Originario di Loreggia, nell'Alta Padovana, era in moto con la compagna quando, durante il viaggio di ritorno, la sua moto si è scontrata con una bicicletta guidata da un uomo di settant'anni all'incrocio tra via Venezia e via Coriolo nel pomeriggio di sabato.

L'impatto è stato terribile: Michele è stato catapultato a diversi metri di distanza, perdendo la vita praticamente sul colpo. Feriti la fidanzata, 27 anni, nonostante fosse in sella con lui e P.S., 75enne di Noale. L'anziano è attualmente ricoverato in condizioni disperate all’ospedale Ca’ Foncello. La ragazza invece è ancora ricoverata in Rianimazione, ma le sue condizioni sono migliorate grazie ai vari interventi.

Tra i primi a dare l’allarme, dopo aver sentito il rumore dell’incidente, è stato il sindaco di Resana, Stefano Bosa, che vive proprio a due passi dal luogo del dramma: "Ero in strada, ho visto questo signore che rientrava in bicicletta e dopo pochi secondi ho sentito una botta tremenda, mi sono girato ho visto una persona volare di qua e l’altro per terra steso, ho capito subito che c’era poco a fare" ha raccontato il primo cittadino che ha subito chiamato il 113.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Castelfranco Veneto: pare che a causare il sinistro sia stata una manovra imprudente del ciclista, il quale avrebbe attraversato la strada senza accorgersi dell'arrivo del motociclista proveniente dal centro di Resana.

Michele era un magazziniere appassionato di calcio e soprattutto di motori. Ogni momento libero lo dedicava alle due ruote, un interesse che aveva coltivato sin da giovane. Possedeva una Aprilia Rst Futura. Gli amici e i conoscenti lo descrivono come una persona allegra, sempre disposta a donare un sorriso e a condividere momenti felici. Il padre Maurizio, ora in pensione, era molto noto Loreggia. Il ragazzo lascia anche tre fratelli.