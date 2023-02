Meteo weekend di Carnevale: sole e temperature fino a 7 gradi oltre la media Caldo e temperature ben oltre le medie stagionali nel weekend di Carnevale. Temperature tipiche primaverili. In montagna zero termico altissimo, fino a 3500 metri.

A cura di Biagio Chiariello

Il weekend di Carnevale sarà all'insegna di temperature ben oltre le medie stagionali. L'anticiclone, che già da qualche tempo sta garantendo caldo e belle giornate su tutt'Italia, sarà protagonista su tutta l'Europa centro-meridionale e permetterà al tempo di mantenersi stabile pure nel nostro Paese, come già confermato dal meteorologo Mario Giuliacci a Fanpage.it.

Meteo carnevale, temperature oltre la media di 7/8 gradi

L’insistenza dell’alta pressione sarà accompagnata da una massa d’aria decisamente più mite del normale, che manterrà le temperature al di sopra della norma, in alcuni casi anche di 7-8 gradi, con valori diurni tipici della fine di marzo o addirittura dell’inizio di aprile. In montagna splenderà il sole con lo zero termico altissimo fino a 3500 metri.

Una stabilità atmosferica che porterà al diffondersi di estesi strati di nubi basse o nebbie al Nord e nelle regioni tirreniche, mentre la qualità dell’aria sarà destinata a peggiorare, soprattutto nelle grandi città del Nord, dove l' l'assenza di piogge e nevicate andrà così ad aggravare ulteriormente la grave siccità.

Previsioni meteo domenica 19 febbraio

Nella giornata di domani tempo in prevalenza soleggiato sulle Alpi centro-occidentali, nel settore del medio-basso Adriatico, nel versante ionico, nelle isole maggiori e, in giornata, anche su Piemonte e Lombardia. Nubi compatte nel resto d’Italia, accompagnate da locali deboli piogge o pioviggini su Levante ligure, alta Toscana e Campania.

Al mattino possibile presenza di nebbie in sollevamento per lo più nella bassa pianura padana. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento, con punte di 15-19 gradi.

Previsioni meteo lunedì 20 febbraio

Anche per la giornata di lunedì il tempo arà stabile. Schiarite ampie fin dal mattino al Nord-Ovest e sulle isole maggiori. Un po’ di nuvole sparse altrove, ma con tendenza a maggiori aperture nel corso della giornata. Al mattino possibile presenza di banchi di nebbia in pianura padana e nelle valli del Centro.