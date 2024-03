Meteo weekend con temporali e neve: dove è atteso il maltempo sabato 9 e domenica 10 marzo Sabato 9 marzo e domenica 10 marzo sull’Italia transiteranno ben due diverse perturbazioni: sarà un weekend con pioggia e neve anche a quote basse. Alta pressione ancora lontana dall’Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Quello che sta per iniziare sarà un weekend all'insegna del maltempo: sono infatti attese che porteranno piogge intense e tanta neve in montagna, accompagnate da una ventilazione significativa. Non mancheranno comunque momenti più tranquilli, ma in generale l'alta pressione sarà ancora lontana dall'Italia.

Il primo peggioramento si concretizzerà già oggi, 8 marzo, col brutto tempo che interesserà soprattutto i settori occidentali per poi estendersi al resto dell'Italia entro domani pomeriggio. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo arancione su vari settori di due regioni.

Nella serata di sabato, mentre questo sistema nuvoloso si sposterà verso l'est Europa, un’altra perturbazione, anche più intensa, raggiungerà il Nord-Ovest andando poi a coinvolgere il resto dello Stivale nel corso di domenica. In questa fase assisteremo anche ad un abbassamento delle temperature che comunque si assesteranno ai valori normali dei primi giorni di marzo.

Meteo sabato 9 marzo: pioggia e neve anche a bassa quota

Quella di domani sabato 9 marzo sarà una giornata caratterizzata da una spiccata nuvolosità su gran parte d’Italia. Piogge e rovesci tra Lazio, Abruzzo, Molise e Sud Italia.

Nel corso della giornata, e soprattutto dal pomeriggio, una nuova importante perturbazione porterà precipitazioni su tutto il Paese, anche nelle regioni settentrionali (specialmente al Nord-Ovest) e in Sardegna, con nevicate oltre i 700- 900 metri di quota. Venti meridionali in netto rinforzo, con mari molto mossi.

Le previsioni meteo di domenica 10 marzo: temporali su Liguria, Toscana e Lazio

Domenica 10 marzo la perturbazione attraverserà il Centro-Nord e la Sardegna con piogge anche localmente intense e nevicate abbondanti sui monti, fino a quote intorno agli 800 metri. Il transito del suo nucleo più intenso sarà accompagnato anche da temporali, al mattino più probabili in Liguria e in Toscana e, nella seconda parte della giornata, anche nel Lazio.

Giornata decisamente più stabile al Sud e in Sicilia, nonostante un po’ di nuvolosità in transito, con qualche pioggia in arrivo tra il tardo pomeriggio e la sera sulla Campania e il Molise.