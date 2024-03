Maltempo, allerta meteo arancione per rischio idraulico domani 8 marzo: le regioni interessate Una nuova perturbazione in arrivo porterà piogge e temporali sull’Italia domani venerdì 8 marzo. La Protezione civile ha valutato una allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico e rischio idrogeologico su due regioni del nord. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Il maltempo continua imperversare sull’Italia a causa di una nuova perturbazione in arrivo e anche domani venerdì 8 marzo è allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico e rischio idrogeologico su due regioni del nord. Pioggia e temporali infatti daranno solo una brevissima tregua e gradualmente torneranno a interessare la Penisola, a partire dalle regioni nord occidentali, per espandersi poi al resto del nord e al centro sud nel corso della giornata.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani: le regioni a rischio

In base alle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per domani, venerdì 8 marzo, una allerta meteo arancione e per rischio idraulico su vari settori di Emilia Romagna e Veneto. Valutata inoltre una allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico su Pianura ferrarese e per rischio idrogeologico in diverse zone dell’Emilia Romagna. Il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani 8 marzo:

Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione:

Emilia Romagna: Costa ferrarese

Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Emilia Romagna: Pianura ferrarese

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Meteo, le previsioni per domani 8 marzo

Nubi in rapidissimo aumento con piogge e locali temporali fin dal mattino domani, venerdì 8 marzo, sulle regioni del nord. Le previsioni meteo indicano che il maltempo colpirà prima l’ovest interessando Piemonte, Liguria, Lombardia e Appennino emiliano, per estendersi tra pomeriggio e serata al Triveneto. Piogge in mattinata anche sulla Sardegna mentre in serata rovesci sempre più frequenti su Toscana e Lazio. Nel corso del giorno nuvolosità in aumento anche al sud con le prime piogge che in serata interesseranno anche Campania e Basilicata. Domani attese intense nevicate sulle Alpi della Valle d'Aosta e del Piemonte fino agli 800 metri. Fiocchi di neve in serata anche sull'Appennino centrale ma dai 1500 metri di quota.