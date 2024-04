video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico domani 3 aprile: le regioni a rischio Il maltempo colpirà regioni e zone già interessate dai fenomeni intensi dei giorni scorsi e per questo la Protezione Civile ha valutato per domani 3 aprile una allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico e idrogeologico su quattro regioni del nord. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In un contesto di sostanziale miglioramento del tempo, una veloce perturbazione porterà un momentaneo aggravarsi delle condizioni meteo nelle prossime ore sul nord dell’Italia dove anche per domani mercoledì 3 aprile 2024 è stata valutata una allerta meteo arancione e gialla per rischio idraulico e idrogeologico su quattro regioni. Il maltempo infatti colpirà le regioni a ridosso delle aree montuose ma anche zone già interessate dai fenomeni intensi dei giorni scorsi, facendo innalzare il livello di allerta.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani: le regioni a rischio

Una perturbazione in arrivo da ovest infatti farà capolinea sulla Penisola, portando un nuovo peggioramento e tante nubi ovunque e qualche pioggia veloce al Nord prima del ritorno del bel tempo già dal pomeriggio. Per questo, in base alle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani, mercoledì 3 aprile 2024, una allerta meteo arancione per rischio idraulico sulla Costa ferrarese e una allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico su vari settori di Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige, in particolare nella Provincia autonoma di Bolzano. Ecco il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani 3 aprile:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Costa ferrarese

Emilia Romagna: Costa ferrarese ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Emilia Romagna: Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Meteo, le previsioni per domani 3 aprile

Le previsioni meteo per domani 3 aprile 2024 indicano nuvolosità estesa fin da mattino su tutto il nord e parte del centro con possibilità di pioggia più alta a ridosso delle aree montuose e sull’alta Toscana. Cielo parzialmente nuvoloso o velato sulle regioni di centro sud ma con scarsa possibilità di pioggia. Il tempo migliorerà ovunque dal pomeriggio con ampi rasserenamenti.