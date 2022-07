Meteo, torna il caldo rovente: prossima settimana temperature oltre i 40 gradi Dopo un inizio settimana con caldo ancora nella norma prenderà il via una nuova e intensa ondata di caldo sull’Italia. Attese temperature fino a 40 gradi o addirittura superiori in pianura.

A cura di Susanna Picone

La pausa dal caldo rovente non durerà a lungo. Avremo ancora qualche giorno di temperature “sopportabili” lungo lo stivale, poi però il termometro ricomincerà a salire fino a raggiungere picchi di 40 gradi.

In Piemonte da giovedì – secondo quanto prevede Smi (Società Meteorologica Italiana) – un promontorio dell’anticiclone africano, spingendosi fino a nord, porterà il termometro oltre i 35 gradi. E all'inizio della prossima settimana la situazione peggiorerà ancora, con massime a 40 gradi o addirittura superiori in pianura.

Temperali di calore e caldo anche di notte

Nessuna precipitazione è attesa, se non qualche temporale di calore nelle vallate interne nel corso della prossima settimana. Lo zero termico – dice Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – salirà a 4.700-4.800 metri di altitudine, aumenterà l'afa e farà caldo anche di notte, con minime mai sotto i 20-23 gradi. I valori termici risulteranno superiori alla norma stagionale di oltre 4-6 gradi.

Arpa spiega che l'anomalia termica, che colpirà in maniera ancora più marcata i paesi occidentali europei, “potrà avere solo una temporanea lieve attenuazione nella giornata di domenica, ma subito nella settimana successiva, avanzando verso est, coinvolgerà maggiormente l'Italia, con nuovo rialzo termico per tutta la prossima settimana”.

Le previsioni meteo della settimana

In generale, fino a mercoledì 13 luglio l’Anticiclone delle Azzorre resterà ancora ben presente su tutto il Paese, ma con qualche temporale di calore sugli Appennini e più occasionale sulle Alpi del Triveneto. A partire da giovedì attesa una nuova e via via più intensa ondata di caldo. Dal 18-19 Luglio, secondo gli esperti meteo, probabile caldo record con picchi oltre 40 gradi per molti giorni.