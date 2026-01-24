Meteo, quanto durerà il maltempo sull’Italia e dove nevicherà: le previsioni di Giuliacci

L’Italia fa i conti con una fase meteorologica decisamente invernale, causata dall’arrivo consecutivo di ben tre cicloni di origine atlantica, che sarà caratterizzata da maltempo e nevicate e che proseguirà fino a fine mese. Lo ha spiegato il colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it facendo il punto sulla situazione meteo di fine gennaio. “Sarà una fase veramente invernale perché vedremo piogge ma vedremo anche nevicate, possibili addirittura in pianura, almeno su Piemonte e sulla Lombardia” ha spiegato il meteorologo. Le temperature invece saranno più fredde al nord mentre nella media del periodo al sud.

Quanto durerà il maltempo sull’Italia

Il maltempo si farà sentire già oggi e per tutto il weekend con una prima fase perturbata che proseguirà anche lunedì. Per quanto riguarda le piogge, tra oggi e domani, sabato 24 gennaio e domenica 25 gennaio avremo “rovesci al centro nord, sulla Campania e sulle Isole Maggiori” e “Sulla Campania queste piogge potrebbero essere anche abbondanti”. Lunedì 26 gennaio, invece, “piogge al centro sud e sulle isole”. Piccola pausa dal maltempo martedì ma già da mercoledì 28 l’arrivo del secondo ciclone di perturbazione da occidente porterà “piogge al nord ovest, in Toscana e Sardegna”. Il tempo peggiorerà giovedì 29 con “piogge ovunque, che saranno abbondante su Lazio, Campania e Friuli Venezia Giulia”.

Gli effetti di questa perturbazione interesseranno ancora il centro sud quando Venerdì 30 arriverà il terzo ciclone che porterà “di nuovo pioggia al centro nord anche sabato 31”. Per riassumere, le piogge “tra il 24 e il 26 interesseranno soprattutto al nord e le regioni tirreniche, tra il 27 e il 28 soprattutto le regioni tirreniche e isole maggiori e poi a fine mese piogge soprattutto al nord est, zone tirreniche e isole maggiori”. “Nei prossimi 10 giorni le piogge più abbondanti in pratica le vedremo soprattutto su Liguria e regioni tirreniche, le meno abbondanti su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia”.

Dove nevicherà in Italia, anche al sud e a bassa quota

La fase perturbata porterà nevicate diffuse anche al sud, fino a quote collinari e probabilmente anche in pianura al nord. “Sabato avremo nevicate sulle Alpi fino a quote basse di 300-700 metri” ma fiocchi “possibili anche sul basso Piemonte, sull'entroterra Ligure e rilievi tosco emiliani intorno a 300-700 metri e su Abruzzo e Molise intorno a 1000-1300 metri". Domenica “nevicate ancora sulle Alpi, tranne quelle orientali, e sul versante tirrenico dell'Appenino”.

I fiocchi “sui rilievi appenninici centro settentrionale cadranno tra 300 e 700 metri, le nevicate sui rilievi campani, lucani e sulla Calabria tra 800 e 1.300 metri”. Il 26 “ancora nevicate sul versante tirrenico dell'Appenino a quote tra 800 e 1.500 metri”. Sarà il secondo ciclone però a portare “dal 27 gennaio nevicate fino a bassa quota sulle Alpi centro occidentali”. Il 28 invece “nevicate abbondanti sulle Alpi orientali tra 300 e 800 metri”. Il 28 possibili nevicate fino in pianura sul Piemonte. Tra il 30 e il 31 gennaio neve ancora sulle Alpi occidentali e poi anche su quelle centrali.

Dove farà più freddo

Per quanto riguarda le temperature, farà freddo al nord "perché questi cicloni che risucchiano aria più fredda, la risucchiano soprattutto sulla Val Padana e sul medio Adriatico, quindi su Marche, Abruzzo e tutto il nord Italia farà più freddo”. Temperature nella media invece al sud perché “questi cicloni sostengono venti più tiepidi, per lo più da sud ovest e più miti e quindi ovviamente sulle regioni tirreniche e su quelle meridionali il freddo sarà relativo e la temperatura nella norma per questo inverno”. “Al centro saremo intorno ai 10 gradi, al sud tra i 10 e i 13 gradi” ha spiegato Giuliacci.