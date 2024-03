Meteo, perturbazione nel weekend delle Palme con tempo instabile, piogge sparse e temporali Nel corso del weekend delle Palme una veloce perturbazione irromperà sull’Italia provocando rovesci su alcune regioni della penisola con rovesci sparsi al Sud e temporali anche forti a Nord tra sabato 23 e domenica 24 marzo. Atteso l’arrivo di un nuovo ciclone atteso per la settimana di Pasqua. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Il weekend delle Palme, sabato 23 marzo e domenica 24, sarà caratterizzato da tempo instabile, con possibili piogge veloci sull’Italia. E le condizioni meteo potrebbero poi peggiorare nella nuova settimana, quando un ciclone dominerà gran parte dei giorni precedenti alla domenica di Pasqua. Ma andiamo con ordine.

Già dal pomeriggio di oggi giovedì 21 marzo, secondo le previsioni di Andrea Garbinato, inizia una fase di tempo instabile. Assisteremo a un parziale peggioramento del tempo sul Triveneto con qualche rovescio. Poi domani, venerdì 22 marzo, questi locali acquazzoni scivoleranno velocemente dalle regioni centrali verso quelle meridionali dove si fermeranno per parte della giornata. Per poi arrivare alla veloce perturbazione di sabato e domenica.

Nei dettagli, domani avremo bel tempo – salvo locali nebbie in Val Padana – al Nord, al Centro tempo poco o parzialmente nuvoloso con qualche piovasco veloce al primo mattino. Al Sud invece attesi domani rovesci sparsi.

Tra sabato e domenica il tempo peggiorerà ancora. Attesi temporali anche forti al Nord sabato 23 marzo: i rovesci saranno più probabili su Lombardia e Triveneto, piogge invece sono attese in Liguria. Al centro avremo tempo poco o parzialmente nuvoloso, più sereno al Sud. A causa delle velocità con cui irromperà il fronte freddo in quota e dei successivi contrasti termici che si verranno a creare, i meteorologi non escludono neppure la possibilità di fenomeni intensi con locali grandinate.

Le piogge si sposteranno verso le regioni centrali adriatiche la domenica delle Palme, il 24 marzo. Ed è dopo queste piogge del weekend che è atteso l’arrivo di un nuovo ciclone che porterà un ulteriore peggioramento nel corso della settimana di Pasqua.

Secondo gli esperti meteo, dovremo aspettarci forte maltempo sull’Italia almeno fino a giovedì Santo, 28 marzo.