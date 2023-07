Meteo, ondata di caldo domani 16 luglio in Italia: allerta con bollino rosso in 16 città Continua il caldo africano in Italia, domani domenica 16 luglio bollino rosso in 16 città: l’elenco e le previsioni meteo.

A cura di Susanna Picone

Saranno bollenti le prossime ore sull’Italia. Secondo il bollettino sulle ondate di calore diramato dal ministero della Salute, nella giornata di domani, domenica 16 luglio, salgono a 16 le città da bollino rosso. Il livello 3 (il bollino rosso) indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Dove farà più caldo domani, le città da bollino rosso

Il caldo aumenta e salgono a 16, appunto, le città da bollino rosso domani secondo l’ultimo aggiornamento del ministero della Salute. Sono le seguenti: Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo.

Allerta caldo, bollino arancione e giallo in 11 città il 16 luglio: l’elenco

Undici, anche domani, le città da bollino arancione e giallo. Prevalente il bollino arancione, ovvero il livello 2 di rischio, quello che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Le città da bollino arancione domani sono: Ancona, Bolzano, Brescia, Genova, Milano, Reggio Calabria, Trieste, Venezia e Verona. Bollino giallo solo per Napoli e Torino domenica 16 luglio.

Le previsioni meteo per domani 16 luglio

Nella giornata di domani, secondo le previsioni meteo, l’anticiclone africano Cerbero lascerà spazio al più potente Caronte che farà aumentare sempre più le temperature. Previsto bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno ovunque, solo sui confini alpini occidentali si potranno verificare dei piovaschi veloci. Temperature massime in sensibile aumento al Centro.