Meteo, nuova ondata di maltempo e temporali anche sull’Emilia Romagna: quando torna il caldo Una nuova perturbazione con aria instabile sta raggiungendo l’Italia settentrionale dalla Germania. In arrivo violenti temporali e grandine che colpiranno anche le zone alluvionate dell’Emilia Romagna. Il bel tempo solo dal weekend.

A cura di Biagio Chiariello

È in arrivo dalla Germania una nuova perturbazione che porterà violenti temporali e grandine su tutto il Nord Italia, Emilia Romagna compresa. Come confermato a Fanpage dal colonnello Mario Giuliacci chi si attendeva il bel tempo immediato per i prossimi sarà, dunque, ancora destinato ad attendere.

Nelle prossime ore, il maltempo interesserà soprattutto il Settentrione per poi toccare la Pianura Padana: sono previste piogge forti dall'Emilia Romagna al Piemonte con locali fenomeni intensi anche con grandine. Altri rovesci sono attesi anche al Centro-Sud, per gran parte confinati a ridosso dei rilievi appenninici.

Previsioni meteo domani, maltempo e temperature in calo

Anche quella di domani sarà una giornata caratterizzata dall'instabilità, con piogge e locali temporali dal mattino su Alpi, Piemonte, alta pianura lombardo-veneta e in Emilia; nuvoloso lungo l’Appennino e sulle Isole; soleggiato nel resto d’Italia.

Nel pomeriggio rovesci al Nord-Ovest, in Sardegna, nelle zone interne del Centro-Sud e della Sicilia, con locali sconfinamenti verso le coste tirreniche; qualche sporadico rovescio anche sulle Alpi orientali. Ampie schiarite lungo il settore adriatico e ionico.In serata dovrebbe esserci un'attenuazione delle precipitazioni.

Temperature massime in ulteriore calo al Nord-Ovest e leggermente anche al Centro e in Sardegna

Quando tornerà il caldo e finirà il maltempo: le tendenze meteo

Venerdì 26 maggio con un po' di instabilità al Nord. Al mattino qualche pioggia probabile su Emilia, Nord-Ovest ed Alpi poi, dal pomeriggio, sulle regioni più occidentali.

Al Centro-Sud la giornata inizierà con il sole poi ci saranno possibili nubifragi a ridosso dei rilievi.

Da sabato la perturbazione lascerà definitivamente l'Italia per spostarsi verso Spagna e Portogallo. In Italia tornerà un cuneo di alta pressione associato all'Anticiclone delle Azzorre. Durante il weekend il tempo migliorerà quasi ovunque. Previsto qualche temporale a macchia di leopardo.