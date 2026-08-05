Meteo, le scuse del colonnello Giuliacci: “Ci dispiace, vi abbiamo illuso, la fine del caldo è rimandata” 

Il passo indietro del colonnello Mario Giuliacci in un video: “Ce l’abbiamo messa tutta per cercare di vedere quanto potesse durare quest’ondata di caldo, ma qualcosa evidentemente è andato storto”.

Il colonnello Mario Giuliacci in un video sui social

"Cari amici, ancora parliamo dell'ondata di caldo, con una brutta notizia che pensavamo non potesse avvenire”: inizia così un video che il colonnello Mario Giuliacci ha pubblicato sul suo account Instagram per “scusarsi” con quanti avevano ascoltato le sue previsioni meteo e soprattutto avevano “creduto” che, come aveva appunto sostenuto lui, questa ondata di calore stava ormai per finire. In realtà il colonnello ha dovuto fare un passo indietro dato che la fine del caldo non è ancora arrivata.

Giuliacci nel suo video spiega perché era arrivato a dire che da giorni si intravedeva la fine del caldo al Nord e anche un'attenuazione al Centro-Sud, salvo spiegare che le cose sono cambiate nelle ultime ore. “Le proiezioni odierne dicono che la fine del caldo ancora non si intravede nei prossimi, diciamo, 7-8 giorni”. Da qui le scuse del colonnello: “Ci dispiace di avervi illuso – dice nel video rivolgendosi alla sua community – ma ‘ambasciator non porta pena'. Ce l'abbiamo messa tutta, amici, per cercare di vedere quanto potesse durare quest'ondata di caldo, ce l'abbiamo messa tutta, ma qualcosa evidentemente è andato storto. Vi chiediamo ancora scusa e speriamo bene di avere notizie buone per voi nei prossimi giorni”.

In effetti, se guardiamo già solo il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore, ci accorgiamo che la giornata di oggi ma anche i prossimi giorni sono da bollino rosso praticamente ovunque. Oggi solo Messina e Reggio Calabria si “salvano” dal bollino rosso (entrambe le città sono arancioni, ovvero il livello 2 di rischio), domani invece sarà record: tutte le 27 città oggetto del monitoraggio del ministero sulle ondate di calore saranno rosse. Non andrà tanto meglio venerdì, quando dalla mappa di rischio di livello 3 uscirà solo la città di Bolzano.

Secondo gli ultimi modelli, l’ondata di caldo che sta interessando l’Italia proseguirà almeno fino a Ferragosto: forse una breve tregua con un leggero calo delle temperature soprattutto al Nord si avvertirà però questo weekend. Ma il sollievo sarà solo parziale e temporaneo. "Sapremo solo alla fine dell'estate quanti giorni estremamente caldi ci sono stati quest'anno, ma è chiaro che questa situazione è una conseguenza del cambiamento climatico che vede l'allungamento delle ondate di caldo in tante zone del mondo e l'aumento della frequenza", ha spiegato anche Simone Abelli a Fanpage.it