Meteo, in arrivo maltempo e temporali: dove e quando pioverà Nelle prossime ore l'Italia assisterà a una fase di tempo decisamente più incerto e variabile con piogge diffuse e temporali sparsi che colpiranno la maggior parte delle regioni del nord per estendersi poi anche al centro.

A cura di Antonio Palma

Il caldo intenso di questi giorni darà una breve tregua nelle prossime ore in alcune regioni d’Italia a causa dell’arrivo di un sistema nuvoloso atlantico, in discesa dalla Francia. Il maltempo tra venerdì, sabato e domenica interesserà prima le zone alpine e prealpine ma poi si estenderà, interessando anche la Pianura Padana e le regioni centrali, portando piogge e temporali sparsi in questo primo weekend di agosto. Le temperature però rimarranno elevate mantenendosi ben sopra i 35 gradi. Dove e quando pioverà nei prossimi giorni in Italia.

A causa dell’irruzione di aria più fresca di origine atlantica, nelle prossime ore l’Italia assisterà a una fase di tempo decisamente più incerto e variabile con piogge diffuse e temporali sparsi che colpiranno la maggior parte delle regioni del nord per estendersi poi anche al centro. Nella giornata di venerdì 2 agosto, dopo una mattinata di cielo velato, tra tardo mattino e primo pomeriggio arriveranno i primi deboli rovesci o temporali sparsi su Alpi e Appennino settentrionale. La zona più interessata dalle piogge è quella delle regioni centro-orientale e della Lombardia. Dalla sera temporali sparsi fin sulle coste e pianure del Nord-Est.

Da sabato 3 agosto attese piogge sparse fin dal mattino, anche sotto forma di isolati temporali, su Veneto ed Emilia Romagna, specie sull’Appennino tosco-emiliano. Temporali più probabili sulle Alpi di nord-est e sull’Appennino centrale. Piogge in estensione nel corso del giorno anche sulle coste marchigiane e dal pomeriggio anche su quelle dell’Abruzzo. La nuvolosità interesserà anche l’appenino centromeridionale con temporali che dal pomeriggio potranno arrivare anche sulle zone interne di Campania e Puglia e sui monti della Sicilia.

Le temperature diminuiranno leggermente al nord ma resteranno molto elevate con picchi di 40 gradi in Sardegna e a livelli ben oltre i 35 gradi ovunque da nord a sud. Del resto il maltempo durerà poco lasciando spazio subito al caldo africano. Già domenica infatti avremo tempo in prevalenza soleggiato a eccezione dell’arco alpino dove continuerà qualche temporale isolato. Generale aumento della nuvolosità nelle ore più calde della giornata sui monti con la formazione di qualche isolato temporale sull’Appennino centro-meridionale ma con fenomeni in rapido esaurimento serale.