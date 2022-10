Meteo Halloween e Ponte Ognissanti, le previsioni di Giuliacci: “Caldo anomalo, al Sud fino a 28 gradi” Che tempo farà ad Halloween e nel ponte di Ognissanti 2022? Il colonnello Mario Giuliacci ha spiegato a Fanpage.it che “il protagonista dei prossimi giorni sarà ancora l’anticiclone africano, che porterà le temperature fino a 28 gradi al Sud”.

A cura di Ida Artiaco

Continua sull'Italia il caldo anomalo che ha caratterizzato gli ultimi giorni e che ci sarà anche durante Halloween e il ponte di Ognissanti. Ma, attenzione: perché a partire dalla prima settimana di novembre le temperature cominceranno ad abbassarsi.

Sono queste le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha spiegato che tempo dobbiamo aspettarci da oggi, 25 ottobre, fino al 4 novembre, incluse le festività di Halloween (31 ottobre) e di Ognissanti (1 novembre).

Previsioni meteo Halloween, che tempo farà al ponte di Ognissanti

Secondo Giuliacci, la notizia davvero negativa, oltre al caldo anomalo che ci accompagnerà ancora fino all'inizio di novembre, riguarda le piogge, che saranno ancora molto poche.

"Oggi, martedì 25 ottobre, ci sarà qualche rovescio solo su Levante Ligure e Toscana, poi fino al 2 o al 3 novembre le piogge saranno assenti – ha precisato l'esperto -. Il che è un grave problema perché ottobre e novembre dovrebbero essere i mesi più piovosi dell'anno, e invece gli ultimi 30 giorni sono stati un disastro, soprattutto al Centro Sud. E anche il prossimo mese, almeno nei primi giorni, sarà privo di pioggia".

L'unica nota positiva della giornata è che ci sarà l'Eclissi parziale di sole: "Il massimo spettacolo sarà visibile intorno alle 12:20 ma non in tutta Italia: saranno più fortunati nel poterla ammirare i curiosi di Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio e al Sud, tranne le Isole maggiori".

Anticiclone di Halloween, come saranno le temperature in Italia

Ma il vero protagonista di questo fine mese a livello metereologico sarà ancora l'anticiclone africano. "È un caldo anomalo – ha dichiarato Giuliacci -, con 5/7 gradi al di sopra della media stagionale. Continuerà al Centro Sud in maniera massiccia, di meno al Nord".

Per quanto riguarda, nello specifico, le temperature, "avremo al Nord le massime che si terranno sui 22 gradi, tranne i 24 che si raggiungeranno in Emilia Romagna, mentre al Centro e nelle regioni tirreniche ci si manterrà tra i 22 e i 25 gradi fino al 2 novembre. Al Sud le temperatura saranno comprese tra 24/25 gradi con punte di 28 in Puglia e Sardegna", ha detto ancora il colonnello.

Il quale ha concluso affermando che tuttavia "a partire dal 28 le temperature scenderanno un po', almeno di 4 gradi, e saranno sotto i 20 all'inizio di novembre. Farà dunque ancora caldo ma sarà meno opprimente, perché l'anticiclone sarà mitigato dall'arrivo di aria più fredda dai Balcani".