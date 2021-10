Previsioni meteo domenica 10 ottobre: temperature in calo, rischio temporali e maltempo Calo delle temperature in Italia a causa del vortice ciclonico, nel weekend sole al Nord e rischio maltempo con piogge e temporali nelle Regioni centrali e meridionali. Ecco che tempo farà domenica 10 ottobre, prima della nuova irruzione di aria fredda prevista la prossima settimana.

Le previsioni meteo di domenica 10 ottobre 2021

Le previsioni meteo per domenica 10 ottobre vedono un generale calo delle temperature in Italia, causato da forti venti nei quadranti nordorientali attivati dal vortice ciclonico. In val Padana si scenderà sotto i 10 gradi durante la notte, e in tutte le regioni – anche quelle interessate dall'alta pressione delle Azzorre – farà più freddo.

Secondo gli esperti de IlMeteo.it, le condizioni meteo saranno particolarmente perturbate soprattutto in Abruzzo, Marche e Molise, in cui potrebbero esserci forti rovesci e temporali, e rimarranno instabili in buona parte delle regioni meridionali, interessate da una allerta meteo gialla. L'alta pressione delle Azzorre si farà sempre più presente nelle regioni settentrionali, dove non dovrebbe piovere e il cielo sarà interessato solo da nuvolosità sparsa.

Secondo 3bmeteo, poi, la prossima settimana è prevista una irruzione di area fredda di matrice scandinava: tornerà in maltempo insieme a un ulteriore calo delle temperature. Gli esperti de ilmeteo.it scrivono che da martedì 13 queste masse d'aria daranno vita a un nuovo ciclone, costringendo le regioni nordorientali e centromeridionali a far fronte al rischio di rovesci e nubifragi. In queste condizioni, potrebbero arrivare le prime nevi sulle vette italiane.

Sole e freddo al Nord

Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica Militare, il tempo di domenica 10 ottobre nelle Regioni settentrionali sarà prevalentemente soleggiato, anche se con aumento delle nubi e con eventuali rovesci su Triveneto e Romagna. Temperature minime in diminuzione, le massime: 19° a Genova, 16° a Torino, 17° a Milano.

Maltempo in Lazio e Abruzzo

Rovesci o temporali durante la giornata nel Lazio e nelle aree interne dell'Abruzzo, nelle Regioni restanti il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in calo, venti moderati/forti sul Tirreno.

Rischio temporali al Sud

Rischio maltempo nelle Regioni meridionali, con allerta meteo gialla diramata in diverse regioni. Rovesci o temporali anche intensi saranno diffusi sul settore peninsulare, in parziale attenuazione serale. Temperature minime in lieve aumento su Sicilia, Calabria e Puglia meridionale, stazionarie le massime.