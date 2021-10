Meteo Roma 9 e 10 ottobre, weekend di pioggia e instabilità: le previsioni Correnti fredde da nord est e temperature massime che non vanno sopra i 20 gradi. Le temperature minime, invece, scenderanno fino ai 12 gradi. Le previsioni del meteo a Roma per il weekend del 9 e 10 ottobre registrano un lieve peggioramento: attese nubi sparse e piogge. Le precipitazioni potrebbe arrivare nel pomeriggio e nella serata di sabato. Nella capitale il caldo sembra essere davvero finito. Condizioni climatiche caratterizzate da instabilità in tutto il Lazio.

A cura di Luca Ferrero

Le previsioni del Meteo a Roma per venerdì 8 ottobre registrano nubi sparse, alternate a schiarite per l'intero arco della giornata. Nonostante il sole torni ad affacciarsi nel cielo di Roma, le temperature non subiranno grosse variazioni rispetto ai giorni scorsi: le massime, infatti, non supereranno i 20 gradi. Secondo gli esperti de Il Meteo.it, nel weekend, si sarà un peggioramento del quadro metereologico, con nubi sparse e precipitazioni attese soprattutto nella giornata di domani. Le pioggia renderà meno piacevole ai romani la serata di sabato. Le temperature rimarranno abbastanza stabili, seppur in leggera diminuzione, con massime intorno ai 20 gradi e minime che scenderanno fino ai 12 gradi. Nella giornata di domenica, le correnti fredde dal quadrante nord orientale non renderanno più miti le temperature ma porteranno un cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 9 ottobre

Sabato 9 ottobre sarà probabilmente la giornata peggiore per i cittadini dell'Urbe. Le previsioni a Roma annunciano un intera giornata di tempo instabile. Il cielo, in mattinata, sarà variabile o poco nuvoloso. A partire dal pomeriggio è atteso un peggioramento che potrebbe portare precipitazioni sparse fino a tarda serata. Le temperature, che toccheranno un picco massimo intorno ai 20 gradi, scenderanno fino a sedici gradi durante la sera.

Le previsioni a Roma per domenica 10 ottobre

Le previsioni del meteo per domenica 10 ottobre registrano un lieve miglioramento. Le correnti fredde provenienti dal quadro nord orientale non porteranno un innalzamento delle temperature, che durante il giorno potrebbero non superare i 19 gradi. Il sole, però, tornerà a splendere sulla capitale, regalando una domenica di cielo sereno ai romani.

Il meteo del weekend nel resto del Lazio

Attesa instabilità per tutto il weekend nel Lazio. La perturbazione proveniente da nord porterà nubi sparsi e temperature basse in tutti i capoluoghi di provincia. Rieti registrerà le temperature più basse, con le minime che scenderanno fino a 9 gradi. Previste precipitazioni nel Frusinate e cielo coperto nella provincia di Latina per sabato. Domenica il sole tornerà a splendere in tutta la regione. Le temperature massime, però, non supereranno i 20 gradi.