Meteo di Halloween, le previsioni per il ponte di Ognissanti: bel tempo in tutta Italia Grazie agli effetti mitigatori dell’ultimo anticiclone africano, il tempo generalmente stabile e le temperature miti saranno protagonisti per tutto il weekend di Halloween, fino a inizio novembre, seppur con qualche possibile banco di nebbia nelle aree settentrionali.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Foto d’archivio

Volge al termine un mese di ottobre caratterizzato per lunghi tratti da ondate di caldo anomalo di natura anticiclonica. L'alta pressione garantirà per tutto il weekend di Halloween fino alla festa di Ognissanti, un tempo mite e stabile in tutta Italia, ad eccezione di qualche nuvolosità sparsa e banco di nebbia, con temperature più simili a un periodo tardo-estivo piuttosto che autunnale.

Come già spiegato a Fanpage.it dal colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, la situazione potrebbe cambiare dal 2-3 novembre in poi: è in arrivo infatti una perturbazione d'aria fredda proveniente dai Balcani, che salvo sorprese farà scendere le temperature al di sotto dei 20° gradi.

Ma la notizia che dovrebbe preoccupare – sempre secondo l'esperto – è la quasi totale assenza di piogge osservata in queste settimane: il rischio è quello di assistere a una nuova crisi idrica nel 2023, come già accaduto quest'anno.

Previsioni meteo Halloween, che tempo farà nei prossimi giorni

Cielo generalmente sereno o al massimo poco nuvoloso al Nord, con qualche possibile formazione di banchi di nebbia in Pianura Padana e nelle zone adriatiche dopo il tramonto. Questi sono attesi soprattutto nella giornata di domenica 30 ottobre.

Previsioni simili al Centro e in Sardegna, dove si segnala qualche possibile addensamento di nubi soltanto nelle prime ore del mattino e in quelle serali, in particolare sulle coste adriatiche e nelle vallate interne.

Cielo sereno o poco nuvoloso anche al Sud: qui non si registra alcuna possibile presenza di foschia, a causa di livelli inferiori di umidità nell'aria rispetto al resto del Paese.

Temperature in leggero calo quasi ovunque, fino alla giornata di mercoledì 2, quando si assisterà a un abbassamento dei valori minimi e massimi. In questa giornata è atteso poi qualche possibile rovescio al Nord.

Per quanto riguarda i mari, invece, questi dovrebbero rimanere perlopiù calmi o leggermente mossi almeno fino ai primi di novembre.