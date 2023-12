Meteo, ciclone in arrivo per il ponte dell’Immacolata con neve e pioggia: le previsioni di Giuliacci Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci per Fanpage.it sul ponte dell’Immacolata: “In arrivo doppio ciclone sull’Italia, che porterà piogge, neve e freddo su tutte le regioni. Ecco come sarà il tempo l’8 dicembre”.

A cura di Ida Artiaco

La settimana che è appena cominciata, e che culminerà con il ponte dell'8 dicembre, Festa dell'Immacolata, sarà caratterizzata sin da lunedì 4 dicembre dall'arrivo sull'Italia di due perturbazioni atlantiche, accompagnate da altrettanti cicloni, che porteranno pioggia, neve e un abbassamento generalizzato delle temperature.

Parola del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha illustrato le previsioni meteo per il ponte dell'Immacolata, che vedrà molti italiani mettersi in viaggio per gite fuori porta inaugurando così il lungo periodo delle feste di Natale.

Dove è prevista neve per il ponte dell'Immacolata

Secondo le previsioni di Giuliacci, già oggi, lunedì 4 dicembre, "potrebbe nevicare in pianura sul basso Piemonte e sull'entroterra ligure fino a quote molto basse e anche sul pavese. In serata potrebbe nevicare anche sulla bassa Lombardia fino a sfiorare Milano, e ancora sull'entroterra ligure e nella notte pure sull'Emilia. Domani finirà temporaneamente questa fase nevosa, continuerà a nevicare ma in maniera debole solo sulle Alpi. Fiocchi torneranno a cadere di nuovo venerdì 8 dicembre sulle Alpi Centro Occidentali, tra Valle D'Aosta, Piemonte e entroterra ligure. Poi se ne riparlerà tra il 14 e il 15 dicembre, ma sempre con nevicate ad alta quota".

Meteo ponte dell'8 dicembre, le regioni a rischio maltempo

Per quanto riguarda le piogge, ha spiegato l'esperto, "durante questa settimana arriveranno sull'Italia due perturbazioni atlantiche, accompagnate da altrettanti cicloni. La prima già domani, 5 dicembre, porterà piogge particolarmente abbondanti al Centro Sud, sulle isole maggiori e sull'Emilia Romagna e ancora mercoledì al Sud".

La seconda perturbazione arriverà invece proprio venerdì 8 dicembre, giorno in cui si celebra la Festa dell'Immacolata: "Ci saranno rovesci soprattutto sulle regioni di Nord Ovest, Calabria e Isole maggiori, particolarmente forti sulla Sardegna. Sabato 9 dicembre ancora pioverà al Sud e sulle Isole maggiori. Poi, prevarrà il bel tempo che ci accompagnerà fino a prima del Natale, ad esclusione di una breve parentesi piovosa tra il 14 e il 15 dicembre", ha aggiunto Giuliacci.

Secondo il quale, per quanto riguarda le temperature, "fino a sabato 9 dicembre farà freddo, con il termometro che al Centro Nord resterà sotto i 10 gradi e al Sud sotto i 15 gradi. Ma, tra il 10 e il 14 dicembre, assisteremo ad un rialzo su tutta l'Italia, fino a 10 gradi al Nord, tra i 10 e i 15 gradi al Centro e al Sud fino a 20 gradi, poi scenderanno di nuovo prima di Natale. Occhio alle gelate notturne soprattutto nelle regioni settentrionali".