Previsioni meteo settimana, arriva il freddo e la neve in Pianura: dove e quando nevicherà Le Previsioni meteo della settimana indicano freddo e calo termico su tutta l’Italia ma sopratutto gelate e ampie nevicate al centro nord fino a quote bassissime su Lombardia, Piemonte Emilia ed alta Toscana.

A cura di Antonio Palma

Dopo un weekend incerto dal punto di vista meteorologo, l'Italia si appresta a fare i conti con un repentino calo termico che, insieme alle nubi, dalla prossima settimana potrebbero portare copiose nevicate anche in Pianura al nord. Nelle prossime ore, infatti, l'arrivo di aria decisamente più fredda di origine polare farà calare le temperature in maniera netta. Poi una nuova perturbazione, che è in agguato sulla Penisola, da lunedì scatenerà un uova ondata di maltempo che, incontrando l'aria gelida scesa domenica, creerà una situazione meteo in cui avremo nevicate diffusissime al nord e persino nevicate abbondanti in Pianura.

Domenica freddo, calo termico e gelate

Il freddo inizierà partire da domenica 3 dicembre con le prime gelate al mattino sulle zone pianeggianti al nord e temperature in calo ovunque. Crollo termico marcato in particolare sulle Alpi centro-occidentali, sul Triveneto, Romagna, centro adriatico e Molise. Anche se la giornata sarà caratterizzata da prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, avremo già la prima neve in quota sulle Alpi e sui rilievi Appenninici di Marche e Abruzzo oltre gli 800-1000 metri. Le temperature massime difficilmente andranno oltre i 4-5 gradi al Nord, 7-10°C al Centro mentre al Sud staremo attorno ai 15 gradi.

Lunedì neve in Pianura padana

Il freddo pungente insisterà anche lunedì quando, incontrando la nuova perturbazione in arrivo, sarà responsabile di copiose nevicate anche a bassissime quote e persino in Pianura. L'inizio di settimana infatti sarà caratterizzato da una circolazione ciclonica con presenza di masse d’aria più fredde al Nord e su parte del Centro che porteranno a temperature sotto i valori tipici sul gran parte del Nord. Questo scenario determinerà anche la probabile persistenza di precipitazioni oltre le medie del periodo su Emilia-Romagna, gran parte del Centro, Sardegna compresa, nonché su Campania e nord Puglia.

Lunedì la neve è attesa a bassissima quota sulle regioni nord occidentali come Lombardia, Piemonte Emilia ed alta Toscana; In particolare è attesa una diffusa nevicata in pianura a partire dalla serata di lunedì che imbiancherà gran parte della Pianura Padana. Freddo e neve dovrebbero perdurare in zona fino alla tarda mattinata di martedì, poi probabilmente passare a pioggia in pianura.

Previsioni meteo settimana: freddo e pioggia sull'Italia

Martedì infatti ancora rischio di nevicate deboli ma diffuse al nord fino a quote pianeggianti, mentre il resto del paese sarà interessato da precipitazioni via via più diffuse, specie sulle regioni tirreniche peninsulari. Al centro-sud infatti avremo al mattino cielo poco nuvoloso ma con nuvolosità in sensibilmente aumento dal pomeriggio, specie sulle regioni tirreniche.

Mercoledì il tempo migliora al nord ovest ma avremo ancora nevicate possibili a quote molto basse su Triveneto ed Emilia-Romagna e a quote collinari sull'Appennino centrosettentrionale mentre sul resto d'Italia condizioni instabili. Da giovedì infine ritroveremo condizioni stabili e soleggiate al nord e sulle regioni centrali tirreniche mentre resisteranno piogge e rovesci sulle regioni centrali adriatiche, dove avremo ancora neve in quota.