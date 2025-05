video suggerito

Meteo, caldo estivo con il Ponte del 2 giugno ma in arrivo anche i temporali: le previsioni di Giuliacci Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it sul Ponte del 2 giugno 2025: "Molte regioni, soprattutto al Centro-Nord saranno interessate da rovesci e temporali, ma al Sud è in arrivo la prima ondata di caldo della stagione, con temperature oltre i 30 gradi e punte di 34 su Puglia, Sardegna, Lucania, Sicilia e Calabria".

A cura di Ida Artiaco

Arriva finalmente sull'Italia un assaggio di estate con la prima ondata di caldo, che coincide con il ponte del 2 giugno, giorno in cui si celebra la festa della Repubblica Italiana, e che durerà sicuramente fino al 10 giugno, complice l'arrivo di venti di scirocco della Libia e poi dell'anticiclone africano. Prima, però, soprattutto al Centro-Nord, non mancheranno rovesci e temporali.

Sono queste le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che ha spiegato a Fanpage.it come sarà il tempo nel corso della prossima settimana e anche oltre, quando il ponte del giugno, che quest'anno cade di lunedì, coinciderà con un primo assaggio di estate e la prima ondata di caldo della stagione.

Secondo le previsioni di Giuliacci, "la fase di tempo perturbato che stiamo attraversando in questi giorni non è finita, nel senso che domani, martedì 27 maggio, un'altra perturbazione porterà rovesci e temporali al Centro Nord, mentre mercoledì 28 saranno concentrati nelle ore pomeridiane sulle regioni alpine e sulla Calabria. Ancora giovedì è previsto qualche rovescio sulla Calabria, ma il tempo sarà bello sul resto d'Italia. Da sabato 31 maggio peggiorerà al Nord e domenica e lunedì 1 e 2 giugno ci saranno temporali sul Nord, in particolare su Alpi, Lombardia, Trivento, levante Ligure e Toscana. Martedì 3 giugno arriverà un'altra perturbazione su Nord e Toscana, poi dal 4 giugno fino al 10 bel tempo ovunque".

Dunque, l'Italia appare divisa a metà nei prossimi giorni e fino al 4 giugno poi la situazione dovrebbe diventare più omogenea con prevalenza di caldo e sole. "Nei prossimi giorni ci sarà anche la prima ondata di caldo – ha concluso Giuliacci – perché tra il 30 maggio e il 4 giugno arriveranno caldi venti di scirocco dalla Libia che interesseranno soprattutto Puglia, Calabria, Lucania e Isole Maggiori, con temperature oltre i 30 gradi e punte di 34 sulla Puglia. Tra il 5 e il 10 giugno sopraggiungerà sulla Penisola l'anticiclone africano, che porterà ad un aumento delle temperature su Toscana, Umbria e sul Meridione, con punte di 34 gradi su Puglia, Sardegna, Lucania, Sicilia e Calabria".