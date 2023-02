Meteo, anticiclone di Carnevale verso il declino: pioggia e neve, cosa cambia dopo martedì grasso Previsioni meteo per la settimana al via il 20 febbraio: ancora qualche giorno di clima mite, poi dopo martedì grasso il tempo potrebbe cambiare col ritorno delle piogge e anche della neve.

A cura di Susanna Picone

Anticiclone di Carnevale verso il declino: dopo giorni di sole e temperature anche al di sopra della media stagionale, la settimana dal 20 febbraio vedrà un cambiamento delle condizioni meteo. E potranno tornare presto piogge e anche la neve sull’Italia.

Secondo gli esperti meteo, avremo ancora tre-quattro giorni in compagnia della stabilità atmosferica grazie all'anticiclone di Carnevale, ma con nuvolosità in aumento sulle regioni del Nord Italia. Poi, dopo martedì grasso, è atteso un impulso perturbato che potrebbe portare piogge copiose in pianura e abbondanti nevicate in montagna, soprattutto al Centro-Nord.

Clima mite almeno fino a martedì grasso

Il campo di alta pressione presente da alcuni giorni sull’Italia continua a tenere lontane le perturbazioni, ma si sta indebolendo leggermente. Il clima resta mite per il periodo, in particolare sul Nord Italia, e come si diceva questa situazione non subirà cambiamenti sostanziali neanche nei primi giorni della settimana.

Per almeno qualche altro giorno, infatti, dovremo ancora fare i conti con un vasto campo anticiclonico che garantirà tanta stabilità e temperature oltre le medie su buona parte dell'Italia. Faranno eccezione le zone tirreniche e alcuni tratti della Valle Padana dove insisteranno nebbie e nubi basse.

Quando torneranno piogge e maltempo

La pioggia e un clima più consono al periodo potrebbero tornare nella seconda parte della settimana. Per la precisione dopo martedì grasso, secondo gli esperti de ilmeteo.it, sembra sempre più probabile un cambiamento sul fronte meteo climatico con il ritorno del freddo, della pioggia e della neve.

La neve, visto il calo delle temperature, potrebbe tornare a tratti abbondante sull'arco alpino fino a quote medio-basse. Per il momento il condizionale è d’obbligo, ma secondo i meteorologi questa dinamica potrebbe rappresentare uno sblocco meteorologico dopo un lungo periodo dominato dall'alta pressione.