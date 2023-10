Mestre, spunta un terzo incidente di un autobus elettrico: a giugno tamponò un camion Ci sarebbe un terzo incidente di un mezzo elettrico Yutong della società ‘La Linea’ di Venezia. È lo stesso modello coinvolto nell’incidente a Mestre dello scorso sabato e del pullman caduto da un cavalcavia nella città veneta lo scorso 3 ottobre. Intanto l’amministratore delegato sotto accusa si difende: “Incidenti sono solo una coincidenza”

A cura di Biagio Chiariello

Dopo l'ultimo incidente che ha visto protagonista un autobus a Mestre e che ha provocato 15 feriti, il Comune di Venezia ha deciso di sospendere la circolazione dei pullman della società ‘La Linea' anche e soprattutto alla luce del dramma dello scorso 3 ottobre avvenuto sul cavalcavia della Vempa costato la vita a 21 persone.

Due sinistri che peraltro non sarebbero neanche isolati.

Spunta il terzo incidente

Un altro bus, uno Yutong E-12 elettrico, de “La linea” fu infatti coinvolto nel pomeriggio dello scorso 16 giugno in un tamponamento lungo la statale Romea quando all’altezza di una rotatoria, a poche centinaia di metri dal centro commerciale, il mezzo finì contro un camion. Fortunatamente a bordo non c'era nessuno.

Stando alle dichiarazioni dell’autista, “i freni non avevano risposto ai comandi, provocando una leggere accelerazione”. Versione però non confermata dagli accertamenti della compagnia, che ha spiegato come nessuna perizia ha sostenuto quella tesi, negando qualsiasi tipo di guasto. L’autista aveva un contratto a termine che dopo l’incidente non venne rinnovato.

Ad dei bus sotto accusa: "Incidenti sono solo una coincidenza"

Intanto Massimo Fiorese, amministratore delegato de “La Linea”, spiega oggi al Corriere della Sera che "a Venezia, dall’ottobre del 2022, la nostra flotta ha percorso un milione di chilometri e non ha mai avuto alcun problema meccanico. E di mezzi Yutong per il trasporto locale nel nostro paese, a oggi, ne sono stati venduti circa settanta".

Oltre a Venezia, dal 2023 sono utilizzati anche a Bergamo (10 bus) o Udine (3). E non solo: "Circolano anche a Padova, Torino e presto circoleranno anche in Sicilia. Ma del resto Yutong ha il 25 per cento del mercato mondiale e produce sino a 400 mezzi al giorno – spiega Fiorese. "In Europa l’anno scorso è stata leader di vendite con ottime performance in Francia, Norvegia e Danimarca. Sono prodotti in Cina ma prima di mettere le ruote nelle strade di qualsiasi paese dell’Unione europea, hanno ottenuto l’omologazione con i nostri standard di sicurezza" dice ancora l'ad.

Fiorese risulta indagato insieme ai dipendenti del comune Roberto di Bussolo e Alberto Cesaro per omicidio stradale in relazione all’incidente del pullman. "Io non voglio polemizzare con il Comune, ma se il conducente dell’incidente di sabato sera si è sentito male, come pare certo dato che lui stesso ha detto di aver visto tutto bianco, che cosa c’entrano gli autobus? Si prenda atto che è stato un malore" puntualizza.