Messina: dimentica le chiavi e prova a rientrare in casa arrampicandosi sul balcone ma cade e muore Mauro De Salvo, 47 anni, è morto dopo essere precipitato dal balcone della palazzina in cui abitava: l’uomo aveva dimenticato le chiavi in casa.

A cura di Davide Falcioni

Dramma a Messina, dove un 47enne è morto precipitando dal secondo piano della sua abitazione. Una tragica fatalità all'origine dell'incidente. L'uomo, Mauro De Salvo, classe 1975, aveva dimenticato in casa le chiavi di casa al Complesso "Paradise" del Villaggio Annunzita e per recuperarle si è arrampicato attraverso i balconi sotto il suo appartamento. Ma a quel punto è precipitato, sbattendo violentemente il capo sull'asfalto. Sul posto gli agenti delle volanti e le autorità competenti, mentre i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 si sono rivelati inutili.

Incidenti domestici, Iss: "Scarsa la consapevolezza dei rischi di infortunio"

Secondo l'Istituto Superiore di Sanità "la consapevolezza del rischio di infortunio domestico è scarsa: meno di 7 intervistati su 100 considerano alta o molto alta la possibilità di avere un incidente in casa. Questa consapevolezza è maggiore in età adulta, dopo i 35 anni, nella popolazione femminile, tra le persone con maggiori difficoltà economiche, tra chi vive con anziani o, ancor più, con minori di 14 anni – spiega l’Iss -. Si osservano differenze anche significative fra alcune Regioni, ma senza una grande variabilità né un chiaro gradiente geografico".

Secondo lo studio condotto dall'Istituto nel biennio 2020-2021 "poco più di 2 intervistati su 100 riferiscono di aver avuto, nei 12 mesi precedenti l’intervista, un infortunio in casa tale da richiedere il ricorso a cure mediche". La sorveglianza Passi – questo il nome della ricerca – si caratterizza come una sorveglianza in sanità pubblica che raccoglie, in continuo e attraverso indagini campionarie, informazioni dalla popolazione italiana adulta (18-69 anni) sugli stili di vita e fattori di rischio comportamentali connessi all’insorgenza delle malattie croniche non trasmissibili e sul grado di conoscenza e adesione ai programmi di intervento che il Paese sta realizzando per la loro prevenzione.