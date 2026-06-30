Messaggio di Max Pezzali per la donna schiacciata tra due bus dopo il concerto a Bologna

Il cantante ha voluto far sentire la sua vicinanza alla 57enne bresciana con un messaggio social dopo l’incidente all’uscita del concerto a Bologna domenica sera.

Max Pezzali ha voluto dedicare un pensiero per la donna di 57 anni rimasta ferita gravemente dopo essere stata schiacciata tra due autobus all’uscita del concerto del cantante a Bologna domenica sera. “Ho appreso dell'incidente avvenuto fuori dallo stadio di Bologna, sono molto dispiaciuto e prego che tutto vada bene” ha scritto il cantautore sui suoi canali social, aggiungendo: “Sono vicino ai suoi cari”.

Il messaggio apparso nelle scorse ore in una storia su Instagram farà sicuramente piacere alla sua fan coinvolta nel terribile incidente fuori dallo stadio Dall'Ara, dove si era appena concluso il secondo dei due appuntamenti musicali consecutivi del cantante. La donna stava attraversando nello spazio tra i due mezzi Tper, in attesa del pubblico per servizio navetta verso la stazione, quando uno di questi si è mosso schiacciandola contro quello che lo precedeva.

Un impatto tremendo ma fortunatamente non letale. La 57enne, residente nel Bresciano, è stata soccorsa dal personale del 118 e condotta all'ospedale Maggiore di Bologna dove è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sono gravi ma i medici fortunatamente hanno escluso il pericolo di vita.

Intanto proseguono gli accertamenti investigativi, affidati alla polizia locale, per ricostruire l‘esatta dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità. Gli agenti stanno analizzando i video delle telecamere dei due mezzi che la stessa compagnia di trasporto pubblico ha messo a disposizione degli investigatori. “Come è normale in questi casi, la dinamica è ancora da approfondire. L'azienda, come sempre, sta da subito collaborando con le autorità preposte, mettendo a disposizione le immagini e quant'altro occorra", spiega la società di trasporto pubblico esprimendo la propria vicinanza alla donna ferita e alla sua famiglia, rivolgendo un pensiero anche al personale coinvolto nell'accaduto, descritto come "molto scosso" per quanto avvenuto.