Torna Mercurio Retrogrado in Leone fino all’11 agosto 2025: baruffe e profonde rimesse in discussione

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mercurio sarà retrogrado nel segno del Leone a partire da oggi, venerdì 18 luglio fino all'11 agosto 2025, tra il grado 4 e il grado 15. In questo articolo vorrei sfatare alcuni miti, proporre nuove visioni e soprattutto raccontarvi come questo potrebbe influire sull'oroscopo di ciascuno dei 12 segni zodiacali.

Partiamo dalla considerazione tecnica, ovvero il fatto che la retrogradazione è un fenomeno apparente che coinvolge tutti i pianeti lungo il cerchio dello zodiaco, tranne il Sole e la Luna. Questo fenomeno dipende dalla diversa velocità con cui i pianeti si muovono intorno al Sole rispetto alla Terra. Quando un pianeta è retrogrado, abbiamo l'impressione che si muova all'indietro lungo il cerchio dello zodiaco e, tecnicamente, si trova più vicino alla Terra. Mercurio, che è tra i pianeti il più veloce a muoversi (perché è il più vicino al Sole), diventa retrogrado tre volte all'anno, e questa per il 2025 è la seconda.

A livello simbolico, quando un pianeta è retrogrado smette di essere attivo, di agire in modo diretto: rallenta, diventa passivo, si ritrae all'indietro. La psicologia moderna ci insegna quanto questi momenti siano importanti, come un'inevitabile profondità di cui abbiamo bisogno per prepararci all'azione o per rivederla. Se anche Mercurio retrogrado porta dei rallentamenti nell'azione, nel pensiero o nel movimento (che sono i suoi tre ambiti di azione), questo può addirittura diventare un bene. Con Mercurio retrogrado, dobbiamo stare attenti alle comunicazioni ufficiali, prestare maggiore attenzione quando comunichiamo qualcosa di importante, prevedere rallentamenti negli spostamenti (soprattutto se utilizziamo mezzi pubblici come treni o aerei), e considerare disguidi tecnologici che, ancora una volta, rallentano comunicazione ed efficienza. Infine, dobbiamo anche considerare il segno zodiacale nel quale Mercurio si ferma: il Leone. In questo caso, diventa più difficile utilizzare questi momenti per riflettere con autocritica ed empatia. Mettiamocela tutta!

Ariete

Questo Mercurio, anche se retrogrado, sarà a tuo favore. Ti renderà ancora più cocciuto e deciso su quelle che sono le tue prospettive. Occhio nel mese di agosto a non esagerare nel sentirti sempre soltanto dalla parte giusta.

Toro

Mercurio retrogrado è a sfavore: tollera un pochino di leggerezza, a meno che, come sei bravissimo a fare, tu non decida di spegnere il cervello e mettere il cartello "fuori servizio" con risposta automatica. In quel caso, i dubbi e le paranoie di Mercurio retrogrado te li vedresti da solo prima di addormentarti!

Gemelli

Questo Mercurio retrogrado potrebbe solo rallentare un po' i tuoi spostamenti… Resta il più possibile concentrato e assicurati di ascoltare bene prima di dare delle risposte. Non dare nulla per scontato!

Cancro

Da buon segno d'acqua, Mercurio retrogrado non ti spaventa per nulla. I dubbi sono il tuo pane quotidiano anche quando, come adesso, si riferiscono proprio ad eventi pragmatici e a fatti concreti della tua vita. Le cose da rivedere sono tutte nel tuo day by day.

Leone

Mercurio si ferma proprio nel tuo segno zodiacale e tu hai l'impressione di non sapere più chi sei né dove vuoi andare. Fossi in te, con anche Marte a favore dal 7 agosto, ne approfitterei per rivedere quelli che sono i tuoi principi e i tuoi valori. Forse è giunto il momento di mettere qualcosa in discussione!

Vergine

Mercurio retrogrado dal segno del Leone amplifica per te il suo potere di messa in discussione profonda. Direi che è un bene: dove insinua il dubbio e rallenta le decisioni, ti permette però di amplificare il pensiero creativo ed empatico. Ottimo!

Bilancia

Direi che dopo tutti i transiti di questo periodo, Mercurio retrogrado sia solo un'aspirapolvere di pensieri già ridotti in mille pezzi, come un vecchio bigliettino della spesa. Non devi avere paura di nulla: prenditi solo il tempo di riflettere sui cambiamenti che stai vivendo.

Scorpione

Per fortuna, Giove è dalla tua parte, e anche Marte fino al 7 agosto. Dico per fortuna, perché Mercurio retrogrado sarà a sfavore del tuo segno e tu potresti essere preso dall'ansia di imporre ciò che desideri, soprattutto se sei nato nella seconda decade. Sui pensieri profondi sono tranquilla: li gestirai alla grande!

Sagittario

Mercurio retrogrado è a tuo favore e tu rischi soltanto, soprattutto fino al 7 agosto, di essere un po' più polemico, saputello, intollerante del solito. Ovviamente non avrai alcuna intenzione di dichiarare quando, per disattenzione, sbaglierai qualcosa. Ricordati sempre che potrebbe esserti utile rivedere le decisioni passate. Magari di qualcosa potresti addirittura ricrederti.

Capricorno

Mercurio retrogrado, per questa volta, non ce l'avrà con te. Ma, dato che regna un po' di confusione nella società, tu potresti non avere la pazienza necessaria per rispondere a modino. La possibilità di perdere le staffe è altissima!

Acquario

Per fortuna tu sei un segno zodiacale dalla mentalità aperta e dal pensiero evoluto, perché in questo periodo sarà decisamente difficile cercare di dialogare con te e trovare soluzioni che vadano in una direzione opposta ai tuoi desideri. Il compromesso è difficile, il dialogo ancora di più! Sono sicura che riuscirai a trovare un punto di evoluzione di tutto ciò.

Pesci

Mercurio retrogrado esige una mente flessibile e pronta a guardarsi dentro, e tu ce l'hai. Le emozioni saranno ancora più intense, così come le paure, ma sarai pronto ad andare in profondità proprio come ami fare.