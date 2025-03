video suggerito

Torna Mercurio retrogrado tra Ariete e Pesci fino al 7 aprile: è il momento di prendere consapevolezza di sé Mercurio torna retrogrado, e sarà tra Ariete e Pesci dal 15 marzo al 7 aprile 2025: è l'occasione di approfondire i nostri bisogni e ritrovare il legame comune. Ecco quali sono i segni più toccati e gli effetti segno per segno.

Eccoci qui a parlare di nuovo di Mercurio retrogrado in Ariete fino al 7 aprile, e che sui social scatena tante paure, ma che in realtà è ricco di opportunità. Mercurio in astrologia è il pianeta che rappresenta il pensiero, il ragionamento, la comprensione, le idee che si formano nella nostra testa e con le quali ci relazionano agli altri. Quindi un pensiero che ha a che fare con il singolo e con la sua interazione sociale (ha anche altri significati simbolici legati ai figli e al movimento corporeo, come ad esempio i piccoli spostamenti o le attività sportive).

Come tutti i pianeti all'interno del sistema solare anche Mercurio, in alcuni momenti dell'anno, appare muoversi in moto retrogrado ovvero all'indietro lungo il cerchio dello zodiaco. Questo accade perché la Terra e Mercurio si muovono a due velocità diverse rispetto al Sole. Mercurio, nello specifico, è retrogrado per tre brevi momenti durante L'anno quindi non è un fenomeno così particolare. La caratteristica dei pianeti nel loro momento retrogrado è di essere più "passivi" che non "attivi". Riflettono su se stessi, portano dubbi e ripensamenti, rallentamenti e intoppi. I pianeti retrogradi sono quindi meno forti dei pianeti diretti ma ugualmente importanti, anzi, mi sento di dire, più importanti perché sono più introspettivi quindi hanno una maggiore capacità di elaborazione interiore delle loro qualità e di potenziale crescita.

Il significato di Mercurio Retrogrado in Ariete e Pesci fino al 7 aprile

Dal 15 marzo al 7 aprile Mercurio sarà retrogrado prima in Ariete (dal 15 al 29 marzo) poi in Pesci (dal 30 marzo al 7 aprile). Quindi, dato che i pianeti prendono le loro qualità dai segni zodiacali che attraversano, Mercurio in Ariete retrogrado sarà più arrabbiato, sentirà più forte il dolore di non essere ascoltato, cercherà attenzioni e modi per farsi sentire e vedere, mentre Mercurio in Pesci sarà più attento e legato, in sintonia con il sentire comune, più legato alla spiritualità ma anche al senso di comunità.

La grande particolarità di questo Mercurio retrogrado sta però nel fatto che contemporaneamente e negli stessi gradi sarà retrograda anche Venere che, invece, è retrograda per 5 volte in 8 anni, quindi decisamente più raramente. Il segno dell'Ariete, grande protagonista di questo semestre, sarà quindi molto sollecitato in quanto bisogno di prendere consapevolezza a ciascuno dei propri bisogni sia come singoli che come parte di una comunità. La sensazione di essere schiacciati e ignorati sarà altissima.

Ovviamente, però, se tutti sentiamo Mercurio retrogrado dal punto di vista comunitario e ci possiamo divertire ad elencare i piccoli intoppi nelle comunicazioni, nella tecnologia, nelle infrastrutture ai quali andremo incontro, ci saranno alcuni segni zodiacali che saranno maggiormente toccati nel loro oroscopo personale. Vediamoli insieme.

Ariete

Ovviamente tu, con il tuo fuoco e con la tua capacità di farti sentire per quello che sei, sarai particolarmente coinvolto da questi pianeti retrogradi. Non sarà sempre facile dialogare con te ma sicuramente tu sarai preso come simbolo di questa riorganizzazione dei ruoli e delle priorità.

Toro

Questo Mercurio retrogrado cade in una posizione dalla quale ti farà riflettere moltissimo probabilmente togliendoti dagli aspetti più materiali e concreti della vita e portandoti giù, fino alle domande esistenziali più profonde. Non è il tuo habitat naturale, ma avrai un sacco di cose da scoprire.

Gemelli

Questo Mercurio retrogrado ti serve, come ogni volta, per rallentare il pensiero e per averne una nuova visione, più sensibile ed empatica.

Cancro

Sarai uno dei segni zodiacali a risentire di più di Mercurio retrogrado in Ariete mentre godrai della sua sosta in Pesci. Ti stai rimettendo in gioco scoprendo cose nuove e da questi giorni potrai trarre grande insegnamento.

Leone

Mercurio retrogrado sembra ridarti finalmente un ordine, un equilibrio e soprattutto una stabilità: il tuo ego continua ad avere bisogno di essere visto e ammirato, ma questa volta punta a spiegare bisogni più profondi.

Vergine

Sei tra i segni zodiacali che si scocciano più facilmente dei ritardi e i disguidi causati da Mercurio retrogrado e lo sarai anche questa volta, ma, quando Mercurio retrogrado arriverà nel segno dei Pesci, avrai davvero l'occasione per farti domande profonde, aiutando il lavoro di Saturno contro.

Bilancia

Anche Mercurio retrogrado sarà in opposizione al tuo segno zodiacale che, forse, hai bisogno di trovare in questo momento la forza per far sentire e vedere quella parte di te che è da troppo tempo nascosta per il benessere e l'armonia comune.

Scorpione

Diciamoci la verità: tu adori Mercurio retrogrado! Finalmente sembra che tutti procedano come procedi tu, un passo avanti e due indietro per rivedere e riconsiderare.

Sagittario

Dopo tanto ripensare e rimettere in discussione, per colpa di Saturno e anche di Giove, adesso questo pianeta retrogrado a tuo favore sembra dirti che è arrivato il momento di mettere nero su bianco le nuove conquiste personali e intellettuali alle quali sei giunto.

Capricorno

Mercurio retrogrado, ti mette prima di tutto nella condizione di toglierti l'armatura, l'autorità, il potere, la forza testarda. È il momento di scendere a fare due chiacchiere con quello che pensi davvero e, forse, di ricrederti da modalità che porti avanti da tanto, troppo.

Acquario

Per te questo Mercurio retrogrado sarà l'occasione di rallentare un pensiero veloce e attivo che ha delle grandi doti, ma anche, qualche volta, la pecca della fretta di raggiungere un risultato.

Pesci

Ad un segno d'acqua come il tuo i pianeti retrogradi non fanno mai paura e, soprattutto quando Mercurio arriverà nei tuoi ultimi gradi, avrai l'impressione che il tuo modo di sentire, spirituale e totalizzante, abbia bisogno di essere raccontato ed espresso più ad alta voce.