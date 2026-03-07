Mercedes invade corsia opposta e centra l’auto del prof di informatica: Samuel morto a 29 anni

Samuel Mazzon, 29enne trevigiano, professore di informatica e ingegnere, è morto venerdì sera in un incidente stradale nella Marca. La sua Fiat 600 è stata centrata da una Mercedes che ha invaso la corsia opposta.

Samuel Mazzon

Era un professore di informatica, appassionato di numeri e con una carriera brillante alle spalle: Samuel Mazzon, 29 anni, di Villorba, ha perso la vita venerdì sera in un grave incidente stradale lungo via Papadopoli Sud a Salettuol di Maserada sul Piave. Il giovane, alla guida della sua Fiat 600 bianca, stava percorrendo il rettilineo quando una Mercedes nera, proveniente dalla corsia opposta, ha invaso improvvisamente la sua carreggiata. L’impatto è stato violentissimo: la Fiat è stata scaraventata nel fossato a bordo strada, mentre la Mercedes ha terminato la sua corsa poco più avanti.

Dall’urto è stato colpito anche un furgone guidato da una coppia di Ponte di Piave, che fortunatamente non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, i sanitari del Suem 118 e i carabinieri della compagnia di Spresiano. I pompieri hanno utilizzato cesoie e divaricatori per mettere in sicurezza i mezzi e soccorrere gli occupanti, ma per Samuel non c’era più nulla da fare. L’uomo alla guida della Mercedes, circa 50 anni, ha riportato ferite lievi ed è ora indagato per omicidio stradale.

Testimoni presenti hanno raccontato di aver visto l’auto di grossa cilindrata piombare a velocità sostenuta contro la Fiat 600. "È uscito dalla carreggiata e ce lo siamo trovato davanti in pochi secondi", hanno spiegato Maurizio e Loredana, la coppia a bordo del furgone dietro Samuel, a La Tribuna di Treviso. "Il colpo ci ha fatto girare, ma siamo riusciti a restare in strada. L’auto del 29enne è stata catapultata fuori e non ha potuto fare nulla". I due automobilisti hanno immediatamente lanciato l’allarme, intuendo la gravità della situazione.

Samuel Mazzon era cresciuto a Treviso, ma viveva con la nonna a Villorba. Dopo il diploma scientifico al Duca degli Abruzzi, aveva proseguito gli studi in Ingegneria Gestionale a Udine, completando anche un periodo all’estero per laurea triennale e magistrale. Nel 2021 aveva conseguito un master in ingegneria industriale in Inghilterra e superato l’esame di abilitazione. Dal 2023 si era dedicato all’insegnamento, lavorando come docente di matematica e fisica all’Istituto Verdi di Valdobbiadene e quest’anno insegnava informatica a Castelfranco Veneto. Parallelamente, operava come libero professionista per aziende del territorio e coltivava il sogno di costruire un proprio aereo.

L’incidente di venerdì sera è stato il secondo mortale nella Marca in quel giorno e ha portato a otto il numero delle vittime della strada dall’inizio dell’anno. L’intera via Papadopoli Sud è rimasta bloccata per diverse ore per consentire i soccorsi e i rilievi. Il sindaco di Villorba, Francesco Soligo, ha espresso vicinanza alla famiglia, composta dalla nonna, dai genitori, da un fratello e due sorelle, offrendo sostegno per affrontare la tragedia.

La data dei funerali verrà comunicata nelle prossime ore.