Insetto gli entra nel boccaglio e lo punge in gola mentre nuota, bagnante finisce in ospedale L’uomo stava trascorrendo una giornata al mare nella Baia di Sistiana, a nord di Trieste, ma un insetto si è intrufolato nell’aeratore e gli è finito nella gola. Portato in ospedale, le sue condizioni non si sono rivelate gravi.

A cura di Antonio Palma

Un semplice tuffo in mare con maschera e boccaglio per osservare il fondale si stava trasformando in tragedia per un bagnante che stava trascorrendo una giornata al mare nella Baia di Sistiana, a nord di Trieste, in Friuli Venezia Giulia. Mentre era con la testa sott’acqua facendo snorlkeling, infatti, un insetto si è intrufolato nell’aeratore ed è finito nella gola dello sfortunato bagnante attraverso il boccaglio. A questo punto l’uomo sarebbe stato punto alla gola iniziando ad avere difficoltà respiratorie.

L’episodio nella mattinata di ieri, martedì 18 luglio, a Sistiana, nel territorio comunale di Duino Aurisina. L’uomo, un pensionato 70enne, ha capito cosa stesse accadendo ed è immediatamente uscito dall’acqua. Il bagnante fortunatamente è riuscito a raggiungere la riva in poco tempo e autonomamente. Qui è stato soccorso dai presenti che hanno provveduto anche ad allertare i soccorsi medici. La richiesta di soccorso al Numero Unico per le Emergenze ha fatto intervenire immediatamente sul posto un’ambulanza e un’automedica che poi hanno provveduto al suo trasporto in ospedale.

Come spiegano i soccorritori, gli operatori della Sala Operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura Operativa Regionale dell’Emergenza Sanitaria. Gli infermieri Sores hanno quindi inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza con automedica al seguito. Attivata anche la Capitaneria di Porto il cui intervento però non si è rivelato necessario.

I sanitari arrivati sul posto hanno trovato il bagnante in grosse difficoltà respiratorie ma perfettamente cosciente. I sanitari quindi gli hanno praticato le prime cure e poi lo hanno traportato all’Ospedale Cattinara di Trieste dove è stato preso in carico dei medici e ricoverato ma in condizioni non gravi.