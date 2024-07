Cade mentre entra in chiesa nel giorno di festa, morta 76enne a Gallipoli: era sorella del parroco

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

È scivolata mentre stava per entrare in chiesa. Una caduta fatale per Anna Rita De Rosa, 76enne salentina. L'anziana era sorella del rettore del Santuario del Canneto, don Gigi de Rosa, e in passato era stata maestra a Gallipoli, in provincia di Lecce.

Il dramma è avvenuto nel giorno dell’attesa festa della Madonna del Canneto, ieri martedì 2 luglio. Proprio il fratello parroco stava per celebrare la messa nel giorno della festa che ogni anno richiama migliaia di gallipolini. Stando a quanto si legge sui media locali, intorno alle 11 Anna Rita era in procinto di entrare nel Santuario e aveva scelto di percorrere lo scivolo dei disabili invece dei gradini. Scivolo che però era bagnato dalla pioggia.

Era insieme ad un’amica quando è caduta, sbattendo la testa all’indietro e perdendo subito conoscenza.

Allertato il 118, i mezzi di soccorso sono arrivati dopo circa trenta minuti, dal momento che le due ambulanze dell'ospedale locale erano già impegnate in altri soccorsi. Purtroppo i tentativi dei sanitari si sono rivelati vani.

La donna, trasportata in pronto soccorso e subito dopo in rianimazione a Lecce, non si è più ripresa e il suo cuore ha smesso di battere. Ha riportato diverse fratture alla testa e un’emorragia.

La messa e la successiva processione in mare si sono svolte regolarmente per volontà di don Gigi De Rosa anche per i numerosi turisti che in questi giorni popolano già la cittadina del Salento.

Ed oggi si sono celebrati i funerali di Anna Rita De Rosa. La 76enne era molto conosciuta in città per i suoi trascorsi da maestra elementare.