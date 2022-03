Meningite fulminante, Marco muore a 22 anni: profilassi per 14 contatti La tragedia di Marco Innocente a Castelfranco Veneto, nella provincia di Treviso: il ragazzo, di soli 22 anni, è morto nel giro di pochi giorni, ucciso da una meningite fulminante da meningococco.

A cura di Susanna Picone

A soli 22 anni un ragazzo è morto ieri, venerdì 25 marzo, a causa di una meningite da meningococco. La tragica storia di Marco Innocente arriva da Castelfranco Veneto, nella provincia di Treviso. Ex studente del Giorgione che giocava a calcio nella Virtus Calstelfranco, Marco ha avuto i primi sintomi mercoledì 23 marzo ed è morto nel giro di pochi giorni. Giovedì sono subentrate febbricola, cefalea, forte stanchezza, vomito. Poi nella notte successiva la situazione si è aggravata con comparsa di difficoltà respiratoria, dolore e debolezza agli arti inferiori e macchie al tronco e al volto. È stato portato al pronto soccorso di Castelfranco, dove però non è stato possibile fare nulla per lui. Marco Innocente è morto nella mattinata di venerdì.

In ospedale i medici hanno confermato il sospetto diagnostico di malattia invasiva da meningococco, responsabile il sierotipo B. La segnalazione di una meningite da meningococco comporta l’attivazione di specifiche misure di igiene e sanità pubblica: inchiesta epidemiologica per l’individuazione dei contatti da sottoporre a sorveglianza sanitaria ed eventualmente a chemioprofilassi. Nel caso specifico, ricevuta la segnalazione, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica si è prontamente attivato con l’indagine epidemiologica. Al momento sono stati individuati 14 contatti stretti tra familiari e amici (il giovane nei giorni scorsi alla comparsa dei sintomi aveva trascorso una serata in discoteca), che sono stati sottoposti a chemioprofilassi.

La notizia della improvvisa scomparsa del ventiduenne si è diffusa ben presto in città: Marco viene descritto da chi lo conosceva come un ragazzo sempre sorridente, che amava la vita, grande appassionato di calcio. Era iscritto all'Università degli Studi di Padova alla facoltà di Scienze dell'educazione: sognava di diventare un insegnante.