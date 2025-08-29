Medico di base aggredito a pugni, grave in ospedale. Nello stesso studio il suocero fu ucciso da un paziente

Il medico di base Aldo Panarello è stato aggredito a pugni da un uomo nel suo studio di Saponara. Nello stesso luogo fu ucciso nel 1995 il suocero, anche lui medico.

Aldo Panarello

Un medico di base di Saponara è stato aggredito nella mattinata di ieri nel suo studio privato da un uomo che lo ha colpito con due pugni. Il dottore è l'ex sindaco del paese, Aldo Panarello, e secondo quanto ricostruito è stato aggredito nella mattinata di ieri, giovedì 28 agosto, da un uomo entrato nel suo studio medico. Panarello è stato ricoverato al Policlinico di Messina dove sarà sottoposto a un intervento maxillofacciale.

Nello stesso studio fu ucciso il suocero del dottore: Vittorio Meli fu infatti assassinato il 1 agosto del 1995 da un paziente convinto che le sue condizioni si fossero aggravate per aver ricevuto la cura sbagliata. Sulle violenze di ieri indagano i carabinieri del posto.

Stando a quanto ricostruito da Fanpage.it tramite fonti informate, l'aggressore indossava un cappello con una visiera abbassata sugli occhi. L'uomo, probabilmente un paziente, ha sferrato due pugni contro il medico rimasto gravemente ferito. Lo sconosciuto si è poi dileguato, inquadrato solo dalle telecamere di videosorveglianza. I carabinieri stanno visionando anche le immagini dei sistemi di sorveglianza della zona per identificare l'autore dell'aggressione.

Il sindaco di Saponara, Giuseppe Merlino, ha condannato il gesto e ha espresso solidarietà a nome dell'amministrazione comunale. "Siamo vicini alla famiglia – ha sottolineato – e ci auguriamo che la giustizia faccia presto chiarezza sulla vicenda punendo il responsabile. Panarello è uno stimato medico di base ed è stato sindaco per un decennio nel Comune di Saponara".

Secondo quanto finora reso noto, le condizioni di salute del medico sarebbero serie e resta monitorato dai colleghi dell'ospedale di Messina, dove poi sarà sottoposto a intervento. Nel frattempo, è caccia all'aggressore che per ora sembra essere sparito nel nulla.