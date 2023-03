Mazara, fugge all’alt della polizia e si schianta contro un muro: muore 30enne, grave donna incinta Un ragazzo di 30 anni è morto la scorsa notte, altri tre sono invece rimasti gravemente feriti e tra loro c’è una donna incinta: il gruppo era fuggito a un posto di blocco della polizia.

A cura di Davide Falcioni

È di un morto e tre feriti gravi, tra i quali anche una donna incinta, il bilancio di un drammatico incidente avvenuto la scorsa notte intorno all'una a Mazara del Vallo. Una Peugeot 407 con a bordo quattro persone stava percorrendo via Salemi ad alta velocità.

Gli agenti di polizia che avevano disposto un posto di blocco hanno intimato l'alt alla vettura, che tuttavia non si è fermata e sbandando si è data alla fuga a folle velocità. Dopo aver oltrepassato l'ospedale "A. Ajello" il conducente dell'auto, probabilmente a causa del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia, ha perso il controllo del veicolo, che è finito contro il muro di cinta di un'abitazione all'incrocio con la via della Pace, la strada che porta al cimitero comunale.

L'impatto con il muro è stato violentissimo e la Peugeot si è ribaltata. È dovuta intervenire una squadra dei vigili del fuoco per estrarre le persone a bordo dell'auto dopo aver tagliato le lamiere. Uno dei quattro, un ragazzo di circa 30 anni, è morto molto probabilmente sul colpo. L'unica donna a bordo, di origine tunisina, peraltro incinta, a causa delle ferite riportate è stata trasportata in eliambulanza a Palermo; l'altro ferito è stato trasportato presso il nosocomio di Mazara e poi trasferito anch'egli nel capoluogo regionale.

Sul posto, oltre alla Polizia di Stato, è intervenuta anche una pattuglia della sezione infortunistica della Polizia Municipale che ha rilevato l'incidente. Non è stato ancora accertato per quale ragione i quattro occupanti dell'automobile non si siano fermati al posto di blocco delle forze dell'ordine preferendo darsi alla fuga.