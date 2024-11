video suggerito

Maxi incidente stradale fra 3 auto, un camper e 2 moto: 11 persone ferite a Nuoro Il maxi incidente stradale è avvenuto nella prima serata di sabato sulla Strada Statale 131 nel territorio del comune di Galtellì, in provincia di Nuoro. Le ferite più serie riportate dai due motociclisti ma nessuno è grave.

A cura di Antonio Palma

Tre auto, un camper, 2 motociclette e 11 persone ferite, sono i numeri di un maxi incidente stradale avvenuto nella prima serata di sabato sulla Strada Statale 131 Diramazione Centrale Nuorese, nel territorio del comune di Galtellì, in provincia di Nuoro. Il terribile schianto sulla carreggiata in direzione Nuoro all’altezza del km 75.

Per motivi ancora in corso di accertamento, si sono scontrati tre auto, un camper furgonato e due motociclette con una carambola che ha coinvolto undici persone, tra queste una intera famiglia che viaggiava in auto con due minori a bordo. Dopo l’allarme lanciato dagli altri automobilisti, sul posto sono accorsi in poco tempo tutti i servizi di emergenza per il soccorso ai feriti tra cui fortunatamente nessuno si è rivelato grave.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti il personale medico del 118 con due ambulanze, per soccorrere e valutare i feriti, una squadra dei vigili del fuoco di Siniscola, per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti, e una squadra di operai dell'Anas per il ripristino della viabilità, oltre alla polizia stradale per i rilievi del caso.

I feriti più gravi sono i due motociclisti che hanno riportato traumi estesi in diverse parti del corpo e sono stati portati in ospedale dove sono stati ricoverati anche se non sono in gravi condizioni. Per lo spavento, inoltre, uno dei due ragazzini a bordo dell'auto con i genitori è svenuto ed è stato portato a sua volta in pronto soccorso.

Per consentire i soccorsi agi automobilisti coinvolti nell’incidente, i rilievi della polizia stradale e il ripristino della strada, il tratto della statale è stato chiuso al traffico per diverse ore.