Max Togni fermato dalla polizia in Algeria, è il direttore del circo Amar È stato di fermo ad Algeri Max Togni, direttore del circo Amar. Cittadino italiano in possesso anche del passaporto francese, è stato fermato sabato sera per cause ancora non specificate.

A cura di Chiara Ammendola

Max Togni

Secondo quanto riportato dall'Ansa, fonti diplomatiche ad Algeri precisano che Togni si trovava nel Paese con permesso di soggiorno rilasciato su passaporto francese. Il consolato italiano sta seguendo il caso, così come quello di Francia, mentre non sono ancora stati resi noti i motivi del fermo che sarebbe avvenuto nella serata di ieri.

Max Togni in Arabia Saudita nel 2021

Col suo circo Amar ha messo in scena diversi spettacoli ad Algeri in queste settimane. Il fermo, spiegano fonti diplomatiche, è avvenuto per cause ancora non specificate e l'uomo è tuttora trattenuto. Nel 2016 Togni era stato già arrestato per traffico illegale di valuta.

