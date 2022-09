Cosa sappiamo sull’omicidio di Mattia Caruso e il fermo della fidanzata È giallo sul fermo della fidanzata di Mattia Caruso, il 30enne ucciso nei giorni scorsi con coltellate al cuore al Albano Terme: mentre alcuni organi di stampa affermano che la ragazza ha confessato, fonti inquirenti non confermano la notizia.

A cura di Ida Artiaco

Mattia Caruso (Facebook)

Si infittisce il giallo sull'omicidio di Mattia Caruso, il 30enne ucciso nei giorni scorsi con coltellate al cuore al Albano Terme, in provincia di Padova.

Poco fa alcuni organi di stampa hanno diffuso la notizia del fermo della fidanzata del giovane, che, avrebbe infine confessato il delitto dopo che gli inquirenti avrebbero notato delle contraddizioni nel suo racconto sugli ultimi istanti di vita di Mattia.

A insospettire gli inquirenti sarebbe stato il fatto che la fidanzata non si sarebbe accorta che Mattia era stato gravemente ferito, né che stesse perdendo una grande quantità di sangue dal fianco. Per questo, oggi sarebbe stata fermata per l'omicidio, confessando: "L'ho ucciso con il coltello a serramanico che aveva sempre con sè. Abbiamo litigato in auto, lui era strafatto, ho preso il coltello e l'ho colpito al cuore", avrebbe detto agli investigatori.

Tuttavia, fonti dei carabinieri di Padova, contattate da Fanpage.it, non hanno confermato la notizia, anche se hanno precisato che questa mattina la ragazza è stata interrogata in caserma dal pubblico ministero, che però non ha ancora firmato il provvedimento di fermo.

L'omicidio si è verificato lo scorso 25 settembre.

Il corpo di Mattia è stato ritrovato in via Colli Euganei in una pozza di sangue all'interno della sua auto, dove si trovava proprio con la sua fidanzata. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, sono arrivati anche i sanitari del Suem 118. Il decesso si è verificato una volta arrivato in ospedale.

Da un primo esame medico, la vittima mostrava una ferita d'arma da taglio al petto, vicino al cuore, che di fatto non gli ha dato scampo. Immediatamente sono scattate le indagini per ricostruire quanto accaduto. Sono state acquisite le immagini della videosorveglianza della zona, con la speranza di recuperare un indizio, la targa di un'auto o un volto che diano alle indagini una svolta decisiva.