Materiale militare con scritte in ebraico trovato a largo di Lampedusa: c’entra il Ministero della Difesa israeliano?

Dal 3 settembre la Sicilia è protagonista della partenza della delegazione italiana della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza. La presenza di aerei militari israeliani sul canale di Sicilia e nella base militare USA di Sigonella, sommato al ritrovamento di oggi, fanno sospettare una possibile connessione con il passaggio dal Mediterraneo centrale della più grande missione umanitaria diretta a rompere l’assedio dell’enclave palestinese di sempre.

A otto miglia da Capo Ponente, tra l’isola siciliana di Lampione e quella di Lampedusa, nel primo pomeriggio di oggi è stato ritrovato un relitto che sembrerebbe militare. Dalle immagini di cui dispone Fanpage.it sulla carcassa cilindrica si legge in ebraico *מנהלת החלל*, “Direzione/Amministrazione dello Spazio”. Si nota chiaramente, inoltre, il logo ufficiale della Space Administration israeliana (Minhalat HaHalal), che fa parte del Ministero della Difesa e si occupa dello sviluppo di missili balistici e satelliti.

Il reperto rinvenuto in mare dal peschereccio Andrea Doria che si stava dirigendo da Lampedusa verso Lampione, da una prima analisi delle scritte e dell’immagine sembrerebbe essere un residuo di un razzo o missile sperimentale israeliano.

Fanpage.it ha contattato l'aeronautica militare italiana per chiedere spiegazione sull'oggetto ritrovato. Al momento della pubblicazione di questo articolo non abbiamo ancora ricevuto risposta.

Nei giorni scorsi, in quest'articolo, avevamo denunciato la presenza di aerei militari sul canale di Sicilia: in particolare nella notte tra il 2 e il 3 settembre un tracciato evidenziava la presenza di aerei spia israeliani proprio sulla rotta dove è stato rinvenuto il relitto metallico.

I pescatori che l’hanno trovato hanno dichiarato di aver sentito una forte puzza e per questo di aver ricevuto indicazioni dalle autorità italiane di allontanarsi immediatamente. Alle ore 15 le autorità italiane su un mezzo SAR si sono dirette verso il relitto, non sappiamo ancora se sia stato recuperato o meno.

Resta dubbia la natura del cilindro metallico, di sicuro c’è che dal 3 settembre la Sicilia è sotto i riflettori per la partenza della delegazione italiana della Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza. La presenza di aerei militari israeliani sul canale di Sicilia e nella base militare USA di Sigonella, sommato al ritrovamento di oggi, fanno sospettare una possibile connessione con il passaggio dal Mediterraneo centrale della più grande missione umanitaria diretta a rompere l’assedio dell’enclave palestinese di sempre.

Ad oggi lo Stato Maggiore della Difesa ha dichiarato che gli aerei militari israeliani atterrati a Sigonella si sono occupati di “rifornimento carburante e trasporto merci”.