Matera, alla Festa della Bruna ventenne si lancia dalle luminarie sul carro in corsa: ferito Un ragazzo si è lanciato sul carro in corsa da un palo delle luminarie, cadendo poi a terra e rischiando di essere anche calpestato dai passanti. Il giovane ha riportato ferite lievi.

A cura di Davide Falcioni

La minaccia del maltempo non ha fermato i festeggiamenti per la Madonna della Bruna, protettrice della città di Matera, e come ogni anno l'entusiasmo popolare ha raggiunto livelli da record. Come di consueto infatti i fedeli hanno preso d’assalto il carro (lo “strazzo“), usanza che ogni anno fa registrare diversi feriti. Quest’anno, come immortalato in un video, un ragazzo si è lanciato sul carro in corsa da un palo delle luminarie, cadendo poi a terra e rischiando di essere anche calpestato dai passanti.

Il giovane, di vent'anni, ha riportato una ferita a un piede ed è stato medicato subito dagli operatori del 118, ma è rimasto ricoverato in osservazione "per sicurezza". Pare infatti che abbia riportato anche un brutto trauma facciale. "Era molto spaventato e mortificato", ha raccontato una persona che ha assistito alla scena. Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha parlato di un "gesto incosciente. In futuro – ha aggiunto – andranno adottate ulteriori misure finalizzate a impedire gesti simili" .

Complessivamente è di 10 persone il bilancio dei feriti che hanno fatto ricorso alle cure del pronto soccorso dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Oltre al ventenne che si è lanciato da un palo delle luminarie gli altri che si sono recati in Pronto soccorso sono tutti feriti lievi, 5 con codice azzurro e 4 con codice verde, tutti già dimessi. I principali traumi registrati sono stati contusioni o ferite da schiacciamento. Delle 10 persone che hanno fatto ricorso alle cure mediche sette si sono ferite durante la distruzione del carro trionfale in piazza Vittorio Veneto che si conferma la fase più rischiosa della Festa. La maggior parte dei feriti sono arrivati in Pronto Soccorso con le ambulanze del 118, gli altri sono giunti con mezzi propri.

"Per fortuna – ha dichiarato il Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera, Maurizio Friolo – nessuno si è ferito seriamente in questi giorni di festa durante i quali non si è registrata alcuna criticità. Un ringraziamento va al personale sanitario dell’ASM che si è prodigato perché tutto funzionasse al meglio secondo il piano operativo straordinario predisposto nelle scorse settimane. Un grazie va anche al lavoro svolto dalle Forze dell’Ordine, dal Comitato Festa della Bruna e dagli altri attori istituzionali che si sono occupati della sicurezza dei cittadini in queste ore".