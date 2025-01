Massimiliano Mearini muore in un incidente a Firenze: Ciccio era un tifoso storico della Fiorentina

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

È Massimiliano Mearini la vittima dell'incidente stradale avvenuto nella notte di giovedì 9 gennaio, intorno alle 23,20, in via Volterrana nel comune di Firenze. Storico tifoso della Fiorentina, era al volante della sua Fiat Panda è finita fuori strada e poi ribaltata.

Sul luogo dell'incidente sono giunti i soccorritori del 118, e la polizia municipale. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe perso il controllo all’altezza del primo tornante di via di Giogoli, in direzione Firenze. Il conducente è finito fuori strada dopo uno sbandamento di circa 30 metri e sarebbe deceduto sul colpo.

Sul posto è intervenuta anche l'autogru dal distaccamento dei vigili del fuoco di Firenze Ivest per il recupero della vettura. Per un po' di tempo il tratto interessato è rimasto chiuso al traffico per la rimozione del veicolo.

Mearini, noto a tutti come ‘Ciccio del Fiorenza’, era uno dei leader ultras della squadra viola, storico calciante dei Verdi di San Giovanni, era molto conosciuto in città, soprattutto tra i frequentatori della curva.“

Era una brava persona – commenta un commosso Sacha Ciacchi, presidente dei Verdi – un ragazzo di compagnia, sempre pronto alla battuta e allo scherzo. Una persona brava, simpatica. Da 30 anni era sempre con noi e l'ho visto anche pochi giorni fa. È difficile anche solo pensare che da oggi non ci sarà più”.

In queste ore, sono molti coloro che lo stanno ricordando, a partire dal Museo Fiorentina. “Le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e a tutti gli amici che nel tempo hanno potuto apprezzare le sue doti umane e condividere il suo grande amore per i colori viola”, si legge sui social.